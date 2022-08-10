كاف يجري تعديلات على مواعيد القيد الإفريقي

اتصل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF) بالاتحادات الوطنية لإجراء المزيد من التغييرات على مواعيد التسجيل الأفريقية.

ومن المقرر فتح باب التسجيل للأندية المشاركة في الدور التمهيدي الأول حتى 22 أغسطس بدلا من 15 أغسطس من نفس الشهر.

بالنسبة لأولئك الذين يشاركون في الجولة التمهيدية الثانية، سيتم فتح التسجيل من 23 أغسطس إلى 15 سبتمبر، بدلاً من فترة التسجيل من 1 إلى 15 أغسطس.

وهكذا يمكن للأهلي الاستفادة من اتفاقياته الجديدة مع انطلاق دوري أبطال إفريقيا.

وجرت، ظهر أمس، قرعة دوري أبطال إفريقيا بمقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) بالقاهرة، لتحديد مباريات الدور التمهيدي واليوم 32 من البطولة الإفريقية.

وأسفرت القرعة عن مواجهة الأهلي لفائز APR من رواندا أمام المنستير التونسي في الجولة 32 من دوري أبطال إفريقيا.

فيما سيواجه الزمالك إلكت سبورت بطل تشاد في الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا.