كاف يحدد موعد قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفيدرالية

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) عن موعد ومكان قرعة الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا والاتحاد الإفريقي لكرة القدم للموسم الجديد.

وأعلن كاف عبر موقعه الرسمي على الإنترنت أن القرعة ستقام في القاهرة الاثنين المقبل الساعة 100 ظهرا بتوقيت مصر.

وقال الكاف إن مباريات ذهاب الدور التمهيدي ستقام في الفترة من 9 إلى 11 سبتمبر، بينما تقام مباريات الإياب في الفترة من 16 إلى 18 سبتمبر.

وأوضح أن مباراة الذهاب من دور 32 ستقام في الفترة من 7 إلى 9 أكتوبر.

أما مباراة الإياب فتقام في الفترة من 14 إلى 16 من نفس الشهر.

وستقام جولة الاتحاد المكونة من 16 مباراة يوم 2 نوفمبر.

مباريات الإياب ستكون في التاسع من نفس الشهر.

تقرر إعفاء الأهلي والزمالك من المشاركة في الدور التمهيدي لدوري الأبطال.

أن يبدأوا من دور الـ 32 حسب تصنيفهم.

الأمر نفسه يحدث مع بيراميدز في الكونفدرالية، حيث يبدأ من الدور الأول 32، بينما يبدأ فيوتشر مسيرته في الاتحاد من الدور التمهيدي في مشاركته الأولى.