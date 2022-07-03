كاف يحدد موعد ومكان السوبر الإفريقي بين الوداد ونهضة بركان

حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF) موعد ومكان إقامة بطولة كأس السوبر الأفريقي 2022 مقابل نهضة بركان، والتي ستجمع بين الوداد الرياضي ونهضة بركان.

قررت اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم إقامة كأس السوبر الإفريقي بين الوداد ونهدي بركان في (تنزانيا)، وتحديداً أغسطس المقبل على ملعب بنجامين مكابا، معقل فريق سيمبا التنزاني، لاستضافة المباراة.

وتغلب الوداد المغربي على الأهلي المصري في نهائي دوري أبطال إفريقيا، فيما تغلب نهضة بركان على أورلاندو بايرتس في نهائي كأس الاتحاد.

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (CAF) عن العودة إلى نظام الذهاب والإياب في دوري أبطال إفريقيا وكأس القارات، بدءًا من الإصدار الحالي.

كما اختار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الإطلاق الرسمي للدوري الإفريقي الممتاز بجوائز مالية تصل إلى 10 ملايين دولار.