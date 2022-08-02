كاف يحسم موقفه بشأن مشاركة بيراميدز في دوري الأبطال بدلاً من الأهلي

أفادت تقارير صحفية أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قرر موقفه النهائي بشأن طلب بيراميدز للمشاركة في دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل على حساب النادي الأهلي.

أكد مصدر مسؤول بالاتحاد الإفريقي، رفض الكاف الطلب المقدم من نادي بيراميدز للمشاركة في دوري أبطال إفريقيا في الموسم الجديد.

وأكد أن الاتحاد الإفريقي رفض طلب بيراميدز لأن قائمة الموسم الحالي للدوري المصري لم تتضمن بندا من شأنه أن يسمح بالموافقة على ترتيب الأندية المشاركة في البطولتين الإفريقيتين قبل نهاية الموسم.

وأوضح “بينما يطالب بيراميدز بالمشاركة، إلا أنه يحتل حاليًا المركز الثاني في ترتيب الدوري قبل نهاية الموسم”.

وأضاف “ستجتمع لجنة مسابقات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في الساعات القليلة المقبلة لة الترشيحات الواردة من الاتحادات الأعضاء لدوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد وة تراخيص الأندية المرشحة والتأكد من نزاهة الافتراضات”. “

وأشار المصدر إلى أن ممدوح عيد الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز تواصل مع باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي خلال الأيام الماضية وشرح الموقف في الدوري المصري وطالب بيراميدز بالمشاركة في دوري الأبطال بدلاً من الاتحاد. لكن الطلب رفض من قبل “ك”.