كاف يختار هدف زهير المترجي في شباك الأهلي الأفضل في أفريقيا

اختار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) هدف زهير المطراجي لاعب الفريق الأول لنادي الوداد المغربي ضد الأهلي كأفضل هدف لدوري أبطال إفريقيا 2022.

فاز نادي الوداد المغربي بدوري أبطال إفريقيا على حساب الأهلي، بعد أن حقق هدفين لم يرد عليهما، جمعا الفريقين معا في مجمع محمد الخامس.

وكتب الحساب الرسمي لدوري أبطال أفريقيا عبر شبكة التواصل الاجتماعي “تويتر” “زهير المطرجي أفضل هدف في دوري أبطال إفريقيا هو للاعب المغربي حسب تصويتك”.

🌟 زهير المطرجي 🌟

🇲🇦 أفضل هدف في دوري أبطال أفريقيا 21/22 هو للاعب المغربي حسب تصويتك! ⚽#CAFCLTotalEnergy | تضمين التغريدة https//t.co/pDlSEMnJK6 pic.twitter.com/ewxaSSBaEo

– دوري ابطال افريقيا وكأس القارات 🏆 (CAFCLCC_ar) 7 يوليو 2022

وكان الأهلي قد أحرز لقب دوري أبطال إفريقيا 10 مرات في تاريخه من قبل، فيما حقق نسختين متتاليتين قبل أن يخسر النسخة الأخيرة أمام الوداد.

يستعد الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي للمباراة القادمة أمام نادي المستقبل بقيادة علي ماهر في الجولة الرابعة والعشرين من الدوري المصري الممتاز موسم 2022/2022.

تنطلق مباراة الأهلي أمام المستقبل يوم الاثنين 12 يوليو الساعة 900 مساءً بتوقيت القاهرة والساعة 1000 مساءً بتوقيت كوريا في إطار مباريات الدوري العام على ملعب “الأهلي و السلام”.