كاف يدعم اتحادات إفريقيا بـ50 مليون دولار

الكاف تعلن عن زيادة الجوائز المالية لمسابقات الأندية والمنتخبات الأفريقية

أعلن باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، في تصريحات على هامش فعاليات الدورة الرابعة والأربعين للحماية العامة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، التي عقدت صباح اليوم في مدينة أروشا التنزانية، زيادة الجوائز الرخيصة مقابل المال. مسابقات الأندية والمنتخبات الأفريقية.

قال موتسيبي “قمنا بزيادة إجمالي أموال جوائز CAF دوري الأبطال من 12.5 مليون دولار إلى 17.6 مليون دولار، وزدنا إجمالي جوائز كأس الاتحاد الأفريقي CAF من 6.375 مليون دولار إلى 9.9 مليون دولار”.

وأضاف “سيتم منح 3.5 مليون دولار للأندية الـ 24 المشاركة في الدوري الأفريقي الممتاز لشراء لاعبين والمساهمة في الانتقالات. يمكن أن يصل إجمالي أموال جوائز الدوري الأفريقي الممتاز إلى 50 مليون دولار لجعل المسابقات تنافسية “.

وأضاف موتسيبي “لقد قمنا أيضًا بزيادة إجمالي أموال جوائز كأس الأمم الأفريقية 2022 من 24.8 مليون دولار إلى 26.65 مليار دولار”.

وأضافت “تم رفع إجمالي جوائز كأس الأمم الأفريقية للسيدات المغرب 2022 من 975 ألف دولار إلى 2.4 مليون دولار، بزيادة قدرها 150٪”.

وختم “كل الاتحادات الإفريقية البالغ عددها 54 ستدعم جياني إنفانتينو كرئيس للفيفا في الفترة المقبلة”.