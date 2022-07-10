كاف يستفسر من الأهلي عن واقعة عمرو السولية

استفسر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) عن واقعة تعرض عمرو السولية لاعب كرة قدم لفريق الأهلي الأول، في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

كفى الأهلي يخاطب عمرو السولية

أفادت تقارير إعلامية أن مجلس إدارة الأهلي تلقى رسالة رسمية من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، يستفسر فيها عن واقعة رمي عمرو السولية للمركز الثاني في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

إدارة الأهلي تدرس أزمة عمرو السولية قبل الرد على كاف

إدارة النادي الأهلي تدرس الموقف بعمق، وبعد ذلك سيرد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كفى”.

فشل الفريق الكروي الأول للنادي الأهلي في إحراز لقب دوري أبطال إفريقيا بعد خسارته أمام الوداد المغربي.