كاف يصدم المنتخب الأوليمبي قبل كأس أمم أفريقيا

كشفت تقارير إعلامية عن إصابة قوية بالمنتخب الأولمبي المصري قبل انطلاق بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة.

يستضيف المغرب كأس الأمم الإفريقية لأقل من 23 عاما في المغرب في الفترة ما بين 2 و 26 نوفمبر.

تلقى اتحاد الكرة رسالة رسمية من الكاف يؤكد عدم مشاركة المنتخب المصري بشكل مباشر في نهائي النسخة المقبلة من البطولة كبداية.

وأكد الكاف في كلمته أن المنتخب المصري سيشارك في تصفيات إفريقيا لكن قد يستثنى من المشاركة فقط في مرحلتها الأولى.

وأوضح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (CAF) أنه في حالة مشاركة 14 فريقًا في التصفيات، ستقام على مرحلة واحدة، أما في حالة مشاركة 28 فريقًا، فستقام على مرحلتين.

وأكد أنه في حال مشاركة ما بين 28 و 56 فريقا، ستقام التصفيات على ثلاث مراحل، لأن البطولة ستقام بمشاركة 7 منتخبات فقط، إلى جانب البلد المضيف.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم أعلن قبل أيام تعيين البرازيلي روجيريو ميكالي مدربا للمنتخب الأولمبي.