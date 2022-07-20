كاف يعلن القائمة النهائية لأفضل لاعب إفريقي 2022/2022

اهتمام جماهير الساحرة المستديرة، خاصة مشجعي كرة القدم الأفريقية، غدًا الخميس 21 يوليو، ليلاً، لمتابعة حفل توزيع جوائز أفضل ما في القارة السوداء خلال موسم 2022/2022.

ووضع كاف القائمة النهائية لمسابقة أفضل لاعب في القارة والتي ضمت 3 لاعبين هم محمد صلاح جناح ليفربول والسنغالي ساديو ماني ونجم بايرن ميونيخ ومواطنه إدوارد ميندي حارس مرمى تشيلسي.

أصدر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بيانًا رسميًا في الساعات القليلة الماضية، تضمن إقامة حفل توزيع الجوائز هذا العام في المغرب وتكريم المتميزين في إفريقيا في 21 يوليو، كتقييم للفترة بين سبتمبر 2022 ويونيو 2022.

تشمل جوائز KAF ما يلي

“أفضل لاعب في أفريقيا للرجال والنساء، وأفضل لاعب في أفريقيا لأندية الرجال والسيدات أيضا، وأفضل لاعب شاب في أفريقيا وأفضل فريق ومدرب ونادي وهدف في أفريقيا.”

كان السنغالي ساديو ماني، جناح فريق بايرن ميونخ الأول لكرة القدم، آخر من فاز بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا العام الماضي، والتي أقيمت في الغردقة، قبل أن يتم إلغاء الحفل لمدة موسمين بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.