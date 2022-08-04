كاف يغرم نجم الأهلي 10 آلاف دولار..تعرف على السبب

رد الأهلي على الكاف في أزمة الصليعة

عاقب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” عمرو السولية نجم وسط الأهلي، على ما فعله اللاعب في نهائي دوري أبطال إفريقيا ضد الوداد المغربي لكرة القدم، والذي خسره الفريق الأحمر.

وقرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم تغريم عمرو الصليعة 10 آلاف دولار لإلقائه الميدالية الفضية للاعب بعد مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم في المغرب.

كما وجه الاتحاد الأفريقي لكرة القدم تحذيرا لمسئولي النادي الأهلي من زيادة العقوبة إذا تكرر هذا السلوك من لاعبيه في المباريات المقبلة.

عمرو السولية يغيب عن الأهلي بسبب تمزق عضلي في ظهره أصيب به خلال مباراة الأهلي والجونة، ويحتاج لفترة لا تقل عن 6 أسابيع للعودة إلى الملاعب. .

وتعادل فريق الأهلي مع نظيره فاركو في مباراة اليوم 28 من الدوري المصري.

ويحتل فريق الأهلي المركز الثالث في جدول الدوري المصري برصيد 56 نقطة خلف المتصدر الزمالك برصيد 66 نقطة وبيراميدز الثاني بـ 59 نقطة.