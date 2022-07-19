كاف يوجه صدمة للأهلي بشأن المشاركة في دوري أبطال أفريقيا

أرسل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) حالة من الذعر إلى النادي الأهلي بشأن مشاركته في النسخة المقبلة من دوري أبطال إفريقيا.

وبحسب تقارير صحفية، قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عدم اعتماد قائمة المنتخبات المصرية التي من المفترض أن تشارك في البطولة الأفريقية الموسم المقبل.

أكدت مصادر CAF أن هناك اتجاهًا لعدم اعتماد القائمة التي تم إرسالها مؤخرًا.

وأشار إلى أن CAF سيطلب من اتحاد الكرة إرسال قائمة جديدة في 31 يوليو.

وكشف الاتحاد المصري لكرة القدم حقيقة الأنباء المتداولة بشأن استبعاد الأهلي من دوري أبطال إفريقيا في النسخة المقبلة.

وأرسل الاتحاد أسماء الأندية الأربعة المشاركة في دوري أبطال إفريقيا “الأهلي والزمالك”، واتحاد “بيراميدز والمستقبل”، بناءً على نتائج الدور الأول.

وأكد مصدر من اتحاد الكرة في بيان صحفي “تم إرسال خطاب رسمي إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يوم 10 يوليو لتحديد الأندية المصرية الأربعة التي ستشارك في النسخة المقبلة من بطولة إفريقيا”.

وأوضح “الخطاب تضمن ترشيح ناديي الزمالك والأهلي للمشاركة في دوري أبطال إفريقيا، وكذلك ترشيح بيراميدز والمستقبل للاتحاد الأفريقي”.

وتابع “الكاف لم يطلب تحديد معايير اختيار هذه الأندية، ولم يعترض على الانتخابات كما ورد”.

وأضاف “الرسالة أرسلت إلى CAF في 10 يوليو، بهدف تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص لجميع الأندية”.

لذا فقد لعب كل منهم جميع مباريات الجولة الأولى.

وختم “لأنه إذا تم تحديد الأندية حسب ترتيب جدول الدوري في 10 يوليو”.

وأوضح أن هذا الأمر كان من الممكن أن يكون غير عادل للأهلي بسبب المباريات المؤجلة من قبله، على عكس باقي الأندية المتنافسة.

وطالب مسئولو نادي بيراميدز بضرورة المشاركة في دوري أبطال إفريقيا بدلاً من الأهلي بصفتهم أصحاب المركز الثاني بالدوري.