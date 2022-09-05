كانييه ويست يتهم كيم كارداشيان باستغلال بيت ديفِيْدسون ضده

اتهم مغني الراب كاني ويست زوجته السابقة كيم كارداشيان باستخدام صديقها السابق بيت ديفِيْدسون كوسيلة ضغط فِيْ نزاعهما المستمر بشأن الطلاق.

فِيْ سلسلة من التعليقات التي نشرها مؤخرًا على حسابه على Instagram، هاجم كاني، 45 عامًا، بيت، 28 عامًا، بسبب الوشم الذي رسمه على أعَنّْاق أطفاله الأربعة بواسطة كيم.

مقابلة مثمرة بين كاني وكيم حول أطفالهما

وأشارت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، إلَّى أن كاني كان يشير إلَّى ذلك الوشم الصغير الذي رسمه بيت ديفِيْدسون على رقبته عَنّْدما كان على علاقة بكيم كارداشيان، حيث أهداه لها ولأطفالهما، وكتبه. بالاسم. من KNSCP، وهُو اختصار للأحرف الأولى من كيم وأطفالها الشمال (9 سنوات)، وسانت (6 سنوات)، وشيكاغو (4 سنوات)، وسالم (3 سنوات).

تأتي هذه التعليقات من كاني ويست بعد ساعات فقط من ظهُوره مرة أخرى على وسائل التواصل الاجتماعي ليكشف عَنّْ أنه أجرى مقابلة مثمرة مع كيم فِيْما يتعلق بتعليم أطفالهم.

نشر كاني الغاضب بعض الصور لمحادثات نصية بينه وبين كيم قبل بضعة أيام تُظهر خلافهما حول المكان الذي يجب أن يحضر الأطفال تعليمهم فِيْه.

يعود كاني إلَّى Instagram

قال كاني مجددًا على Instagram، “مرحبًا يا رفاق، لقد عدت، آسف لأنني أرسلت الرسالة فِيْ وقت متأخر جدًا. أردت فقط إخباركَمْ بأنني عقدت اجتماعاً مثمرًا مع كيم حول مدارس الأطفال.” أديداس الرسمية، دانيال شيري، كيد كودي وبيت ديفِيْدسون.

خرجت كيم كارداشيان قبل بضعة أسابيع لتعلن نهاية علاقتها الرومانسية مع الممثل الكوميدي الشاب بيت ديفِيْدسون، بعد أن استمرت حوالي 9 أشهر كاملة.

وعلى الرغم من محاولات بيت ديفِيْدسون بعد الانفصال للتعبير عَنّْ عدم اكتراثه بانتهاء علاقته بكيم، إلا أن الأخيرة كانت حذرة للغاية، ولم تدلي بأي تعليقات أو تصريحات، حيث كانت حريصة على الخروج من العلاقة بهدوء شديد. . وبدون ضوضاء.

على الرغم من أن كاني ويست قد خرج الآن ليعلن أنه توصل إلَّى اتفاق مع كيم بخصوص مدارس أبنائه، إلا أن انفراجًا لا يبدو وشيكًا فِيْ مواجهة أزمة انفصالهما، حيث يظل كيم فِيْ منصبه ولم يغيره.