كانييه ويست يعتذر لـ كيم كاردشيان عَنّْ الضغوطات التي ألحقها بها

اعتذرت مغنية الراب الأمريكية كاني ويست لنجمة تلفزيون الواقع ومؤسسة Skimms كيم كارداشيان عَنّْ “أي مخاوف” تسببت بها.

قال ويست فِيْ مقابلة تلفزيونية عَنّْ كارداشيان “هذه أم أبنائي، وأنا أعتذر عَنّْ أي ضغوط تسببت فِيْها هذه المشكلة، حتى لو شعرت بخيبة أمل من أن الله يدعوني لأكون أقوى”. كَمْا أنني لا أريد أن يقوم أي شخص آخر بالضغط “.

وأضاف “أريدك أن تكون فِيْ أفضل الظروف لتتمكن من تربية هؤلاء الأطفال”.

أكد كاني ويست أنه يريد إحضار أطفاله “كيم”، وهم 9 أعوام من “نورث” و “سانت” البالغ من العمر 6 أعوام و “شيكاغو” البالغ من العمر 4 أعوام و 3 أعوام ” وقال باسالم “أريد أن يذهب أطفالي إلَّى دوندا ويجب أن أقاتل من أجلهم”.

خلال مقابلته فِيْ برنامج Good Morning America، أوضح قائلاً “إنه لأمر مؤلم عَنّْدما تضطر إلَّى الصراخ بشأن ما يرتديه أطفالك … أنا والدهم. يجب مشاركة قضايا الأبوة والأمومة. لا يتعلق الأمر بالنساء فقط. تمامًا مثل الرجال، لديهم أيضًا خيار. أصوات الرجال مهمة “.

وأضاف “لدي منصة يمكنني من خلالها أن أقول ما لا يستطيع الكثير من الآباء قوله بصوت عالٍ”.

عَنّْدما سئل عما إذا كان يشعر بأن وسائل التواصل الاجتماعي ضارة أو مفِيْدة له، قال ويست، “هذا أحد أسئلتي المفضلة فِيْ هذه المقابلة.”

وأوضح “يمكننا استخدام سيارة لنقل شخص ما إلَّى المستشفى أو يمكننا استخدام سيارة ونضرب شخصًا عَنّْ طريق الخطأ فِيْ طريقه إلَّى المستشفى، لذلك كل هذا يتوقف على كَيْفَِيْة استخدامك لها”.

كشف West أيضًا هذا الشهر أن Kardashians يرعون “80 بالمائة من الوقت”، لكنه قال إنه يود أن يتعلم الأطفال عَنّْه وعَنّْ بعض اهتماماته الخاصة.

كان كاني ويست قد دخل فِيْ صراع مع كيم كارداشيان حول المدرسة التي يريد أن يلتحق بها أطفاله، وشارك فِيْ سلسلة من الرسائل الشخصية بينه وبين كيم على Instagram، ثم عاد وحذفها.

وانتقد اختيار كيم للمدرسة لأبنائه الأربعة، حيث التحق الأولاد بمدرسة إعدادية خاصة حتى الصف الثاني عشر فِيْ لوس أنجلوس، لكنه أصر على أن يذهب أطفاله إلَّى المدرسة التي أسسها، الأكاديمية. تعاليم الدين والإيمان. .

وقالت كاني “نحن بحاجة إلَّى التحدث بشكل شخصي”، فِيْ إشارة إلَّى حَقيْقَة أنها من أصول أوروبية غربية وأرمينية مختلطة.