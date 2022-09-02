كانييه ويست يهاجم والدة كيم كاردشيان الإباحية دمرت عائلتي

أثار مغني الراب الأمريكي كاني ويست مفاجأة صادمة بشأن عائلة زوجته السابقة، نجمة الواقع كيم كارداشيان، فِيْ منشور مطول عَنّْ المواد الإباحية وسيطرة كريس جينر على أسرتهم بأكَمْلها.

يكشف كاني ويست عَنّْ إدمانه للمواد الإباحية

كشف كاني ويست أنه يتعامل مع إدمانه للمواد الإباحية، مدعيا أن الإباحية دمرت عائلته فِيْ سلسلة غريبة من المشاركات التي شاركها على حسابه على إنستجرام، والذي حذفه لاحقًا.

بدأ كاني ويست منصبه ببعض النصائح الغريبة لمساعدة كايلي جينر فِيْكتوريا فِيْلارويل السابقة فِيْ الكتابة، والتي كتب فِيْها، “لا تدع كريس يجبرك على لعب دور (بلاي بوي) كَمْا فعلت مع كايلي وكيم”. فِيْ إشارة إلَّى دعم كريس لابنتيها أثناء تصويرهما لمجلة بلاي بوي الإباحية فِيْ سبتمبر 2022 و 2007.

وكشف كاني عَنّْ إدمانه للمواد الإباحية، الأمر الذي أدى بدوره إلَّى تدمير عائلته، قائلاً “هُوليوود بيت دعارة عملاق دمر عائلتي.

لم يهاجم كاني كريس جينر فحسب، بل هاجم أيضًا هِيْلاري كلينتون، مؤسس فِيْسبوك مارك زوكربيرج، ومضيف الراديو شارلمان الطيب.

كَمْا أشار كاني إلَّى أن أبنائه الأربعة (الشمال، شيكاغو، سانت، سالم) سوف يذهبون إلَّى مدرسة “دوندا” التي تعمل على ترسيخ القيم الدينية وتمجيد الله، ولن يلتحقوا بالمدرسة المختارة لهم. بواسطة جدتها كريس جينر.

والدة كيم كارداشيان تتوسل إلَّى كاني ويست

فِيْ منشور ثانٍ، شارك ويست لقطة شاشة لرسالة نصية بينه وبين شخص مجهُول اعتقد أنه كيم كارداشيان يطلب منه التوقف، وكان رده “لا، نحن بحاجة إلَّى التحدث وجهًا لوجه، ليس لديك ما تقوله “. إلَّى أي مدرسة يذهب الأطفال لماذا تقول هذا هل لأنك نصف أبيض

فِيْ منتصف المحادثة، أخبره كيم أن والدته طلبت منه مرارًا التوقف عَنّْ ذكر اسمه منذ عام 2022، خاصة بعد أن انتقدها زعمًا أنها تحاول حبسه وتقييد تحركاته.

قالت “رسالة من والدتي عمري تقريبًا 67 عامًا ولا أشعر دائمًا بالراحة وهذا يضع الكثير من الضغط علي”، ورد عليها كاني بأنه لا يملك أي سلطة على أطفاله السود و إلَّى أي مدرسة يذهبون إليها. حضر.

وأضاف ويست أن أطفاله لن يشاركوا فِيْ المواد الإباحية أو مجلات بلاي بوي.

كاني ويست يهاجم منتقدي غضبه

لم تكن هذه نهاية الأمر، حيث شرع كاني فِيْ انتقاد الأشخاص الذين اعتقدوا أنه بالغ فِيْ رد فعله خلال خطابه الرئاسي، وكتب، “أي شخص يقول أنني تأثر عَنّْدما ذكرت حقائق لا يمكن إنكارها هُو جبان”، ويطلب منهم الصمت والقلق وحده. عَنّْ أطفالهم.

قال كاني، “من الواضح أنني أتعامل مع حروب على أعلى مستويات الهِيْمنة والفصل العَنّْصري”، وشبه نفسه بقائد أوركسترا.

فِيْ مارس، زعم ويست أن اتفاقية حضانة طفلته مع كيم كارداشيان كانت “غير عادلة” بعد أن انتقدها لسماحها لابنتها الكبرى، نورث، بإنشاء حساب على TikTok على الرغم من صغر سنها.