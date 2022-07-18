كاوست تعمل على تطوير منصة للسيارات ذاتية القيادة

تعمل جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية (كاوست) حاليًا على تطوير منصة للسيارات ذاتية القيادة. بالتعاون مع شركاء الجامعة الدوليين والجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص.

ابتكارات البحث

أكد مدير مبادرة “كويست سمارت” بالجامعة محمد عبد العال أن الجامعة تقوم على تطوير هذه المنصة في استخدام ابتكارات البحث والذكاء الاصطناعي لاختبار وتطوير نظام القيادة الذاتية في السيارات. المنصة هي نتيجة لمبادرة تعاون إستراتيجي بين جامعة الملك عبدالله وشركة إنتل وشركة BrightSkys. رفع سقف تكنولوجيا القيادة الذاتية من خلال تحويل السيارة العادية إلى سيارة ذاتية القيادة تعمل بالذكاء الاصطناعي، بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030.

سيناريوهات القيادة المختلفة

من جانبه اعتبر حسام يحيى نائب الرئيس للقيادة الذاتية في Brightskiys أن حرم جامعة الملك عبدالله موقع اختبار مثالي لأنه يمثل مدينة صغيرة تقدم سيناريوهات قيادة متنوعة ومختلفة يحتاجها مطور نظام القيادة الذاتية، بما في ذلك الإشارات وحركة المرور. . لافتات وقوانين المرور التي تعطي الأولوية لسلامة الركاب والمشاة وراكبي الدراجات.

بدوره قال مدير عام شركة “إنتل” بالمملكة أحمد العبد الجبار إن مثل هذا التعاون مع جامعة كاوست في مجال تطوير الذكاء الاصطناعي للقيادة الذاتية سيسهم في إثراء المواهب البحثية المحلية. منصة قابلة للتخصيص لخوارزمياتهم، مما يسمح لهم بلعب دور حاسم في صناعة السيارات العالمية.