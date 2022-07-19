كايرو بايك دراجة تجوب القاهرة عبر الموبايل.. حمل التطبيق وإحجز

بدأت محافظة القاهرة فِيْ تنفِيْذ وإنشاء 5 محطات لمشروع كايرو بايك فِيْ ساحات التحرير ومحمد فريد وعبد المنعم رياض وعبد الخالق ثروت والفلكي.

وذلك تمهِيْدًا لبدء التشغيل وتطوير الإجراءات التنفِيْذية لتفعيل كايرو بايك.

قال اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، إن المشروع ينفرد بمحافظة القاهرة، تماشيا مع الاستعدادات لاستضافة قمة المناخ COP27، لتشجيع المواطنين على الحد من استخدام السيارات للحد من التلوث وتقليل الازدحام.

مشروع كايرو بايك

يعتمد مشروع كايرو بايك على استخدام الدراجات كوسيلة بديلة للنقل فِيْ القاهرة، وهُو نتيجة شراكة بين محافظة القاهرة وبعض الشركاء بدعم من برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وبتمويل سويسري. مؤسسة دروسوس. يشرف عليها معهد سياسات النقل والتنمية.

وقال محافظ القاهرة فِيْ تصريحات لوسائل الإعلام، إن فكرة النظام تعتمد على شبكة كبيرة من النقاط ذات الدرجات المتاحة وتتم إدارتها من خلال تطبيق الهاتف المحمول بأسعار مخفضة تبدأ من جنيه واحد فِيْ الساعة، أو من خلال الشحن المسبق. . محطة تعمل بالطاقة الشمسية وكاميرات مراقبة.

مع انتشار الحديث عَنّْ بدء مشروع كايرو بايك، ازداد بحث سكان القاهرة على مواقع التواصل الاجتماعي عَنّْ التطبيق الجديد على متاجر الهُواتف المحمولة. العالم تحت اسم “جمهُورية الحمار”.

قال إكرامي عبد النبي، المسؤول عَنّْ تشغيل مشروع كايرو بايك على مستوى القاهرة عاصمة مصر، إن اسم التطبيق يحمل اسم “دونكي ريبابليك” وليس “كايرو بايك”، موضحا أن الشركة هِيْ المسؤولة. لإدارة المشروع من الخارج.

كَيْفَِيْة تنزيل تطبيق Cairo Bike أو Donkey Republic

وأضاف عبد النبي فِيْ تصريحات سابقة لوسائل إعلام محلية أنه يمكن تنزيل التطبيق من جوجل بلاي أو آب ستور، ويمكن السداد من خلال الموبايل فودافون كاش أو اتصالات كاش وشبكات أخرى، أو تطبيق فوري أو من خلال بطاقة فِيْزا كارد، موضحا أن الحجز يتم الكترونيا من خلال التطبيق.

3 أنظمة لحجز الدراجات الهُوائية ضمن مشروع كايرو بايك

– إشتراك سنوي 500 جنيه للحصول على الدراجة فِيْ أي وقت.

تأجير دراجة بالساعة بسعر 1 جنيه للساعة.

– تأجير دراجة هُوائية لليوم الواحد بقيمة 8 جنيهات لمدة 12 ساعة.