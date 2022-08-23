كايلي جينر ترد بغضب على متابع سخر من شفتيها على تيك توك

ولم تتردد النجمة، كايلي جينر، فِيْ الانتقام من إحدى متابعاتها التي سخرت من شكل شفتيها، لأنها لم تتأخر فِيْ الرد وتوبيخه بعد أن انتقد شفتيها بشكل أغضبها.

بدأت القِصَّة بعد أن نشرت كايلي، خلال الساعات الماضية، مقطع فِيْديو لها وهِيْ ترقص مع صديقتها ستايسي كارانيكولاو، عبر منصة تيك توك، ومن اللقطات بدا أنها استخدمت نفس النوع من أحمر الشفاه، مع مخطط واضح. . التي سلطت الضوء بشكل كبير على شكل وحجم شفتيها.

بعد فترة وجيزة من نشر المقطع، ترك أحد المتابعين تعليقًا يقول “شفتي من فضلك”، فِيْ لفتة تحمل فِيْ طياتها قدرًا من السخرية والسخرية، مما تسبب لكايلي فِيْ القلق والغضب، للرد بالقول “هذا بسبب من الفلتر، لكنه ذهب من خلال الموقع الرسمي “.

وبعد أن ردت كايلي بهذه الإجابة، بدأ العديد من معجبيها فِيْ تلقي التعليقات الداعمة لها وإجابتها، حيث أعربوا عَنّْ تقديرهم لرفضها السخرية منها وشكل شفتيها بهذه الطريقة، ودعموها من خلال الإجابات. تركت فِيْ قسم التعليقات دفاعا عَنّْها ودعما لها.

كتب أحد المتابعين، “بعد رد كايلي، سأظل أبكي حتى أنام،” وقال متابع آخر، “لم يكن الناس يتحدثون عَنّْ شفاه كايلي، بينما يبدون جيدًا، فهم يهتمون بشيء آخر فِيْ حياتك.” .

وعلق متابع آخر “استيقظ كايلي وتعامل بعَنّْف مع هؤلاء، فأنا أفعل نفس الشيء”. على الرغم من أن آخرين قد نشروا تعليقات مماثلة دفاعًا عَنّْ كايلي.

من ناحية أخرى، كانت هناك تعليقات أخرى تهاجم كايلي وتسخر من شكل شفتيها المنتفخة، حيث قال أحد هؤلاء النقاد “فِيْ هذه الحالة يمكنك وضع أحمر الشفاه على أنفك”. وحاولت أخرى السخرية من شكل شفاه كايلي وصديقتها والسخرية منها قائلة “ملكات غير طبيعية”.

وأضاف آخر “أنت جميلة لكن توقفِيْ عَنّْ اللعب بشفتيك قبل أن تصبحا أكبر من اللازم، أنتِ رائعة حقًا.” وعلق آخر فِيْ نفس السياق “هل شفتيك حساسة”

أما بالنسبة لستايسي كارانيكولاو، فلا يبدو أنها تهتم بكل الانتقادات السلبية التي وجهها إليها معجبوها، فقط تركت تعليقًا فِيْ قسم التعليقات فِيْ نهاية الفِيْديو، قائلة “أحبكَمْ يا رفاق. “