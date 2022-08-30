كايلي جينر تكشف سر بكائها على مدار 3 أسابيع بلا توقف

الدعابة الرسمية للموسم الثاني من The Kardashians، التي قدمتها أخوات كارداشيان، تم بثها مؤخرًا على شبكة Hulu الشهِيْرة.

كان الإعلان ممتعًا للغاية، حيث تم الكشف عَنّْ العديد من الأمور الدرامية التي لفتت انتباه الجمهُور، حيث كشفت الأسرة عَنّْ بعض التفاصيل البشرية التي تهم الجميع.

فِيْ ذلك الإعلان الذي استمر لمدة دقيقتين، تناولت كيم كارداشيان موجة الانتقادات التي تعرضت لها فِيْ سياق مقابلتها مع مجلة “فارايتي” Kris Jenner، وهِيْ تبكي وهِيْ تتحدث عَنّْ الجراحة الغامضة التي أجرتها.

ربما توقفت اللقطة عَنّْ الكثيرين بعد مشاهدة الفِيْديو التشويقي للحلقة الجديدة من العرض، حيث أخبرت كايلي جينر أختها كيندال واعترفت بأنها دخلت فِيْ نوبة بكاء مستمرة لمدة 3 أسابيع بعد ولادة ابنها لمغني الراب. ترافِيْس سكوت.

قال كايلي فِيْ الإعلان الذي تم بثه للجمهُور “يجب أن أكون سعيدًا جدًا الآن لأن لدي هذا المولود الجديد، لكنني أبكي بلا توقف لمدة 3 أسابيع متتالية”.

أنجبت كايلي طفلها الثاني فِيْ 2 فبراير وأعلنت فِيْ البداية أنها ستسميه “وولف”، قبل أن تخرج لاحقًا لتكشف عَنّْ نيتها تغيير اسمها.

كشفت كايلي لأول مرة عَنّْ صراعها مع اكتئاب ما بعد الولادة فِيْ يونيو الماضي، حيث كتبت على Instagram، “أود أن أخبر الأمهات مثلي اللاتي يعانين من اكتئاب ما بعد الولادة أنه ليس بالأمر السهل. إنه ليس بالأمر السهل حقًا، لكنه صعب للغاية. وكانت تلك التجربة بالنسبة لي شخصيا أكثر صعوبة هذه المرة مقارنة بولادة ابنتي “.

فِيْ غضون ذلك، فِيْ جزء آخر من الفِيْديو التشويقي، ظهرت كريس، 66 عامًا، وهِيْ تبكي وهِيْ تتحدث عَنّْ حَقيْقَة دخولها المستشفى لإجراء عملية جراحية، والتي لم يكن سببها واضحًا.

وفِيْ الوقت نفسه، ظهرت كيم فِيْ مقاطع عابرة من مشاهد من حضورها فِيْ حفل Met Gala الأخير، بينما كانت تتدرب على فستان النجمة الراحلة مارلين مونرو برفقة مساعديها.