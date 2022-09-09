كباتن الهلال.. هكذا رد المعيوف على “تصرف” سلمان الفرج!

أبدى عبدالله المعيوف، حارس مرمى الفريق الكروي الأول لنادي الهلال، سعادته البالغة بسلوك سلمان الفرج، خلال تتويج “كأس سوبر لوسيل”، بعد فوزه على الزمالك المصري، فِيْ المباراة. . التي وحدت الطرفِيْن، ليلة الجمعة. .

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تمكن الهلال من اختراق المهاجم النيجيري أوديون إيغالو فِيْ الدقيقة 18، قبل أن يدرك الزمالك المصري التعادل لأحمد سيد زيزو ​​فِيْ الدقيقة 33، ثم واصل التعادل بركلات الترجيح.

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وفِيْ ركلات الترجيح تغلب الهلال على الزمالك المصري (4-1) بفضل تألق الحارس عبد الله المعيوف.

وشعر سلمان الفرج بالتألق المذهل لعبدالله المعيوف، فتصرف بلطف إذ خلع شارة القائد وقدمها لحارس الهلال ليتمكن من رفع كأس السوبر لوسيل.

وعلق عبدالله المعيوف على تصرف سلمان الفرج، مؤكدا أن ما فعله قائد الهلال كان مفاجأة سعيدة له، معربا عَنّْ سعادته الكبيرة بهذا التقدير الذي يشعر به للقائد.

وأضاف عبد الله المعيوف حارس مرمى الهلال “كل التوفِيْق لإخواننا من الزمالك .. يجب أن تدرك الجماهِيْر أنه من الصعب أن تكون فِيْ الصدارة فِيْ بداية الموسم”.

استطاع عبدالله المعيوف أن يقود الهلال إلَّى لقب كأس لوسيل السوبر، بعد تألقه فِيْ ضربات الجزاء التي حصل عليها بجائزة أحسن لاعب فِيْ المباراة، مقدمة من اللجنة العليا للتسليم. والإرث القطري.

يعيش عبد الله المعيوف أفضل أيامه الفنية مع الهلال، حيث خرج بثلاث شباك نظيفة من 3 مباريات خاضها فِيْ دوري “روشن” السعودي، مما دفع المجتمع الرياضي للمطالبة بإعادته. -أخضر قبل مونديال 2022.