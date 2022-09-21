كلمات كبرنا بس نحس اعمارنا صغيره مكتوبة، تعتبر أغنية كبرنا بس نحس اعمارنا صغيره من ابرز الاغاني الرومانسية في الوسط الفني العراقي والتي قام بتأليفها الملحن والمطرب الكبير العراقي نصرت البدر والتي يعتبر من ابرز المطربين في الوطن العربي والتي قدم الكثير من الاعمال الفنية المميزة والناجحة والتي اكتسب من خلال هذه الاعمال البارزة قاعدة جماهيرية واسعة في الوطن العربي وشهرة كبيرة.

أعمال الفنان نصرت البدر

المغنية والملحن نصرت البدر من أصل عراقي وجنسية. يبلغ من العمر حوالي 42 عامًا. ولد في 2 يناير 1980 م في مدينة العمارة. جدير بالذكر أن الفنان العراقي نصرت البدر يتمتع بموهبة راقية. هو متميز جدا، فضلا عن قدرة كبيرة على تأليف ألحان ذات طبيعة مختلفة، مما مكنه من التأليف للعديد من الفنانين والفنانين مثل الفنان ياس خضر، والمطرب باسل العزيز، وحسام الرسام، والمطرب. محمد السالم والنجمة ديانا حداد.

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كلمات الأغنية التي نشأناها نشعر أن صغرنا يمكن العثور عليها مباشرة من خلال النقاط التالية

أَحْلَى سِنِين

ذيك سِنِين الراحن منعرف وين

و محتارين

وَمَرَّةً مِنْ صَدَّقَ لَوْ كُنَّا حلمانين

وخوش سِنِين

ذيك سِنِينَ مِنْ راحن منعرف وين

و محتارين

وَمَرَّةً مِنْ صَدَّقَ لَوْ كُنَّا حلمانين

كبرنه بِس نَحْس أَعْمَارِنَا صَغِيرَة

أَخ صَغِيرَة صبغنا زلوف نلغي الشَّيْب يابشيره

يَا بَشِيرَة واثاريها كُلّ أَيَّامِنَا الْمَرَّة

مابيها غالِي دُموعُنا النزلت

كلشي ماوضحنا مِنْ عُمَرَ غالين

وَلَا مِنْ عَيْنٍ عَيْن ياحسابني

ضلينا نوكف مِثْل الْغَمَام لاخلص حِيل وَلَا

عدنه هُم شَغَلَه الوَطَن مُرْتاح

الشَّيْب أَخَذْنَا وَصَحّ كَبِرْنَا

غَنِينَا إشْكَال لوطنا

الطُّيُور ماردت لـ أَهْلِهَا

ستبقى الشَّمْس تضوي لوطنا .

كلمات كبرنا بس نحس اعمارنا صغيره

تعتبر الأغنية كبرنا بس نحس اعمارنا صغيره التي نشأنا عليها مع صغر سننا من أهم وأشهر الأغاني الرومانسية العراقية، لذلك تتصدر تلك الأغنية محركات البحث دائمًا، لأنها تتكون من العديد من الكلمات التي يغلب عليها الطابع الرومانسي، ويمكن تحميل هذه الأغنية مباشرة “من هنا“.

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قدم الفنانة نصرت البدر العديد من الأعمال الفنية الهامة، ومن أشهرها وأبرزها يمكن التعرف عليها من خلال النقاط التالية

أتمنى أن تصبح روحي. انا وليل. كل التعب أنا ناس. الكرمة. مريح ومريح. تصاعدت غدر السوك. علمتني مدرستي. العمارة الغربية. كبين نوخ. أنا علمتك. أخذني الله معا. انت العالم. أعدته بشكل جيد. أقسم.

كلمات كبرنا بس نحس اعمارنا صغيره مكتوبة من الاغاني الناجحة للمطرب والمغني العراقي الشهير واللامع نصرت البدر والتي حققت مشاهدات واسعة حول العالم العربي ولا سيما بالجمهورية العراقية ونصرت البدر بالغ من السن نحو 42 سنة وقدم عدة اغاني مشهورة وبارزة طوال مسيرته الفنية.