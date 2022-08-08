كبير خبراء الاقتصاد فِيْ الحكومة سويسرا بعيدة عَنّْ الركود هذا العام

توقع كبير الاقتصاديين فِيْ الحكومة السويسرية ألا تشهد البلاد ركودًا هذا العام، على الرغم من مخاطر نقص إمدادات الطاقة.

قال كبير الاقتصاديين فِيْ الحكومة السويسرية، إريك شيغر، لصحيفة Sonntagzeitung إنه “فِيْ حالة جيدة” على الرغم من تداعيات الحرب فِيْ أوكرانيا على أسعار الطاقة.

وذكر أنه يتعين على الشركات الاستعداد لاحتمال مواجهة نقص فِيْ إمدادات الطاقة فِيْ أشهر الشتاء.

وأضاف “قد نضطر إلَّى إجراء ة لخفض توقعاتنا الاقتصادية للعام المقبل. وسيتم نشر التوقعات المعدلة فِيْ 20 سبتمبر. لكننا لا نتوقع ركودًا اقتصاديًا هذا العام”.

وأضاف “نخاطر بنقص حاد فِيْ إمدادات الطاقة فِيْ الشتاء. إذا استمرت اضطرابات الإنتاج فِيْ الاتحاد الأوروبي ونعاني من نقص فِيْ الغاز، فإن ذلك يصبح مشكلة”.

وتوقع أن تسجل البلاد فِيْ “السيناريو السلبي” فِيْ عام 2023 “نمو صفري بدلا من نمو بنحو 2٪”.

على الرغم من مخاطر نقص إمدادات الطاقة وتداعيات الحرب المستمرة فِيْ أوكرانيا، استبعد شيدجر أن تواجه سويسرا أزمة اقتصادية خطيرة.

وقال “الاقتصاد فِيْ حالة جيدة حاليا. المؤشرات الحالية تظهر أن الاقتصاد فِيْ هذا البلد سجل نموا جيدا فِيْ الربع الثاني، بعد اندلاع الحرب فِيْ أوكرانيا”، قال.

وأشار إلَّى أن “إجراءات الدعم الاقتصادي كالمساعدات العامة والإعفاءات الضريبية حاليا غير ضرورية وغير مفِيْدة”.

وشدد على أن الاقتصاد السويسري أقل عرضة لتداعيات ارتفاع أسعار الطاقة مقارنة بالدول الأوروبية الأخرى لأن الغاز لا يشكل سوى خمسة بالمئة من إجمالي الطاقة المستهلكة فِيْ البلاد.

وفِيْما يتعلق بالتضخم، اعتبر شيدجر سويسرا “جزيرة النعيم” مقارنة بالولايات المتحدة، متوقعا انخفاضا فِيْ معدل التضخم قبل نهاية العام.