كتاب جديد يكشف سر غضب ميغان ماركل من مجلة فانيتي فِيْر بسبب هاري

كشف كتاب جديد عَنّْ الزوجين، هاري وميغان ماركل، عَنّْ تفاصيل الغضب الذي امتلكته الممثلة الأمريكية من مجلة فانيتي فِيْر فِيْ عام 2017 لنشرها علاقتها بهاري.

كشف الكتاب الذي يحمل عَنّْوان “الثأر ميغان وهاري والحرب بين منازل وندسور” أن ميغان كانت فِيْ حالة غضب مع فِيْلم “فانيتي فِيْر” بعد أن نشرت على غلافه فِيْ عام 2017 عَنّْ علاقتها بهاري بدلاً من التمثيل والعمل الخيري. . أنشطة.

قال مؤلف الكتاب، الصحفِيْ البريطاني توم باور، إن ميغان كانت “عالية” عَنّْدما وافقت المجلة على الكتابة عَنّْها وعَنّْ صورتها لتظهر على غلاف عدد سبتمبر 2017.

ولكن عَنّْدما نشرت المجلة صورة الغلاف “إنها متوحشة فِيْ علاقتها مع هاري” ولم تركز على نشاطها الخيري، أعلن قصر باكنغهام رفضه وأخذت ميغان غضبها إلَّى شركة العلاقات العامة المسؤولة عَنّْها. فِيْ الوسط، شركة Sunshine Sachs الأمريكية، كَمْا ورد فِيْ مقتطفات من الكتاب، الذي نشرته أمس صحيفة “The Times” اللندنية.

وفقًا لباور فِيْ الكتاب، فإن السبب الرئيسي لغضب ميغان هُو حَقيْقَة أنها تلقت سابقًا تعليمات صارمة من فريق العلامات العامة للأمير هاري، للتأكد من أنها ابتعدت فِيْ مقابلاتها عَنّْ الموضوعات الحساسة، بما فِيْ ذلك دونالد ترامب. وهِيْ. العلاقة مع الأمير.

تمكنت ميغان من إقناع هاري بأن قِصَّة فانيتي فِيْر ستركز على الاحتفال بالحلقة المائة من مسلسل Suits، التي تم تصويرها فِيْ تورنتو، حيث جرت المقابلة.

“طلبت Sunshine Sachs من Vanity Fair تكريم طلب Megan لإجراء مقابلة، وتصويرها كناشطة ومحسنة، دون مراعاة مشكلة واحدة، وهِيْ أن المحققين فِيْ المجلة لن يجدوا أي دليل على عملها الخيري. فِيْ جميع أنحاء العالم. القوة المضافة فِيْ كتابه.

لكن عَنّْدما سأل محرر المجلة، سام كاشنر ​​، ميغان فِيْ المقابلة عَنّْ علاقتها بالأمير هاري، أجابت “لدينا علاقة. نحن فِيْ حالة حب”.

وقالت ميغان فِيْ المقابلة “أنا متأكد من أنه سيكون هناك وقت يتعين علينا فِيْه التقدم والتقدم لنخبر قصصنا، لكن ما آمل أن يفهمه الناس هُو أن هذا هُو وقتنا”.