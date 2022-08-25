تحميل كتاب لغة الجسد جيمس بورج pdf مجانا ، تعتبر لغة الجسد محط بحث كبير من الناس حول العالم وخاصة طلبة الجامعات الذين يرتبط تخصصهم بعلم النفس، وبالاشارة الى ذلك الموضوع فقط تم تأليف العديد من الكتب للغة الجسد والتي من خلالها يتم قراءة تحركات جسد الانسان من حركات العين والابتسامة والغمزة وتقطيب الجبين وغيرها الكثير من الاشياء التي تتعلق بلغة الجسد وقراءة الأفكار، وسوف نتحدث لكم عبر هذا المقال عن الكتب التي تتعلق بلغة الجسد تابع معنا.

تحميل كتاب لغة الجسد جيمس بورج pdf مجانا

يعتبر كتاب لغة الجسد للكاتب الشهير جيمس بورج الذي ألف العديد من الكتب التي تتعلق بلغة الجسد من أهم الكتب الذي يدرسها الكثير والمتعلقة بلغة جسد الانسان، وبالحديث عن كتاب جيمس بورج الذي ألفه للغة الجسد فقد حاز هذا الكتاب على اعجاب الملايين من الناس حول العالم لما له من مصداقية كبيرة في المواضيع التي يقدمها حول لغة الجسد والتكهنات التي تنتج عن تحركات جسم الانسان وغير ذلك الكثير، ولتحميل كتاب لغة الجسد للكاتب الشهير جيمس بورج عليك بالضغط على الرابط التالي.

ما هي لغة الجسد

لغة الجسد هي ايماءات تصدر من جسم الانسان وفق طبيعته التكوينية لتخبرنا عن نوايا الشخص خلف تلك الحركات التي تصدر منه، وهذا التعريف هو الأقرب لمعرفة لغة جسد الانسان، حيث لكل حركة من حركات الجسد صورة نمطية تعكس ما ينويه الشخص، فمثلًا لو أغمض الشخص عينيه عند الحديث معه فهذا يدل على عدم اعجابه بالحديث، أول لو تنهد الشخص فهذا دليل على انه في ضيق من أمر ما، وهكذا العديد من الاشياء التي يفعلها الانسان وتكون لها نوايا داخلية أو تظهر لنا ما يتأثر به الشخص.

تنزيل كتاب لغة الجسد

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تعتبر لغة الجسد من أهم الكتب التي يبحث عنها الأفراد في كافة أنحاء العالم، وهذا ما تم الحديث عنه في هذا المقال بصوص لغة الجسد والكتب التي تم تأليفها للغة الجسد.