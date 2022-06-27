كتالوج عدسات انستازيا الجديد

كتالوج جديد لعدسات Anesthesia – كتالوج عدسات Anesthesia، عدسات Anesthesia Hazel، عدسات Anesthesia باللون الرمادي الداكن.

عدسات أنستازيا هي العدسات اللاصقة التجميلية رقم 1 في الشرق الأوسط، وهناك العديد من المجموعات والألوان المختلفة التي تناسب جميع ألوان البشرة، وهناك أنواع مختلفة من عدسات التخدير التي تحتوي على محيط خاص بالعدسة أو عدسات غير محدودة مما يعطي نظرة طبيعة ساحرة.

كتالوج جديد لعدسات التخدير

عدسات انستازيا هي عدسات امريكية الصنع وتعتبر من افضل انواع العدسات في الاسواق العالمية وقد قامت شركة هيزل وهي من الشركات الرائدة في صناعة عدسات العيون بصنعها باستخدام مادة Ergel التي توفر منتجات رائعة راحة العين عند ارتداء العدسات.

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كتالوج عدسات التخدير

تتميز الفتيات بارتداء العدسات المميزة والجميلة والتي تعتبر من أفضل الأشياء التجميلية للفتيات، وذلك لأن العدسات اللاصقة عبارة عن قطعة صغيرة من مادة هلامية توضع فوق عدسة العين ولا تضر بالعين لأنها كذلك مصنوعة من مواد طبيعية، لذلك سنقدم مجموعة من كتالوجات عدسات Anastasia.

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عدسات انستازيا هازلنت

تحتوي هذه المجموعة من العدسات على 12 لون مميز، ولكل عدسة شكلها المميز الخاص بها، وفي هذه المجموعة من عدسات التخدير، تتنوع الألوان بين البندق والموكا بطريقة مبتكرة ورائعة، ولون (Addict Blue) هو واحد من أجمل الألوان في هذه المجموعة.

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عدسات انستازيا رمادي غامق

تحتوي مجموعة العدسات هذه على 12 لون مميز، ولكل عدسة شكلها المميز.في مجموعة عدسات التخدير هذه تتنوع الألوان بين البندق والموكا بطريقة مبتكرة ورائعة، ولون (Addict Blue) من أجملها في هذه المجموعة توجد عدسات تخدير باللون الرمادي الغامق.

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