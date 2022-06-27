كثرة التبول ليلا أسبابه و علاجه

أسبابه

المثانة محاطة بالعضلات الملساء، تتقلص وترتخي، المشكلة هي عدم القدرة على إفراز كل البول، لأن قوة عضلة المثانة لم تكن كافية للتقلص الكامل وإفراز كل البول، وهذا الانقباض الجزئي لا يزال في البول. المثانة، لذلك بعد ساعة أو ساعتين سينشط المستشعر. عليك أن تذهب وتتخلص من القليل المتبقي من البول.

يحدث ذلك مرارًا وتكرارًا، والمشكلة ليست في العضلة بل في العصب الذي تتصل به. ضعف الجهاز العصبي السمبثاوي.

عندما يكون الجهاز العصبي الودي نشطًا جدًا، لا تنقبض العضلات ولا يجب أن يحدث تقلص كامل. هذا يمنع إفراز البول بشكل كامل. إذا كان سبب هذه المشكلة هو غلبة التأثير الودي، بسبب ارتفاع مستوى الأنسولين. الأنسولين ينشط الجهاز العصبي السمبثاوي. يمكن أن يسبب الكثير من الأنسولين كل هذه المشاكل، مما يؤدي إلى فقدان توتر العضلات في المثانة وتضخم البروستاتا.

علاج او معاملة

يجب خفض الأنسولين بالامتناع عن الكربوهيدرات والسكريات مثل الحلويات والفشار والسكر.