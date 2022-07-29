كرات البطاطس باللحمة المفرومة بطريقة سهلة وبمذاق لذيذ وروعة

كرات البطاطس باللحم المفروم هِيْ من الأكلات الشعبية والمفضلة فِيْ كل الأوقات، منتشرة بشكل كبير فِيْ الوطن العربي، ولذيذة ولذيذة فِيْ نفس الوقت، وهِيْ من الوجبات الرئيسية، كونها غذاء صحي ومغذي، لاحتوائها على الكثير العناصر الغذائية. تناوله مع الخبز كوعاء الخبز، حيث تفضل الكثير من ربات البيوت تحضيره فِيْ المنزل وتقديمه لأقاربهن، كَمْا أنه سهل التحضير، ولا يتطلب وقتًا أو جهدًا، بالإضافة إلى بساطة مكوناته، و شكلها الأسطوري.، يمكنك الآن تجربة كعكة البطاطس بالدجاج وسوف تعجبك، وفِيْما يلي متابعينا من خلال موقع الثقافني، سنقدم لكَمْ طريقة عمل كرات البطاطس باللحم المفروم بطريقة سهلة، ومع طعم لذيذ ولذيذ.

مقادير كرات البطاطس باللحم المفروم

تتكون كرات البطاطس باللحم المفروم من مكونات بسيطة وغنية بالقيمة الغذائية ومتوفرة فِيْ كل منزل وهِيْ كالتالي

مكونات كرات اللحم

400 جرام لحم مفروم.

بصلة مبشورة كبيرة.

3 فصوص ثوم كبيرة مبشورة

2 ملاعق كبيرة من كعكة الإسفنج.

بيضة.

ملعقة ونصف ملح.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة صغيرة بابريكا.

4 ملاعق كبيرة من زيت عباد الشمس.

3 ملاعق كبيرة بقدونس مفروم ناعماً.

زيت عباد الشمس للقلي.

مكونات فطائر البطاطس

كيلو من البطاطس

50 جرام زبدة.

ملعقة ونصف ملح.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.

100 جرام جبن موزاريلا مبشور (ويمكنك استخدام طريقة صنع جبنة الموزاريلا فِيْ المنزل بدلاً من شرائها).

3 ملاعق كبيرة بقدونس مفروم ناعماً.

زيت عباد الشمس للقلي.

قياسات الوجه

نصف كوب دقيق.

كوب بسكويت

2 بيض.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

كيف تستعد

اتبع هذه الخطوات للحصول على طريقة عمل كرات البطاطس باللحم المفروم بخطوات سهلة ولذيذة وبدون مجهُود كبير وفِيْ وقت قصير جدا كَمْا يلي

اغسل البطاطس جيدًا بالماء.

ثم نأخذ إناء ونضيف إليه البطاطس ولتر ماء، ثم نضع القدر على النار ونتركه حتى يختفِيْ.

ثم نجهز كرات اللحم ونأخذها الى وعاء عميق ونضيف اللحم المفروم والبصل المبشور والثوم المبشور والملح والفلفل الاسود والفلفل الحَلْو والكعكة الاسفنجية والزيت النباتي والبيض ونخلط جيدا باليد حتى يتحول الخليط متجانس.

ثم يضاف البقدونس المفروم ناعماً ويخلط جيداً باليد حتى يصبح المزيج ناعماً.

ثم دهن يديك بزيت العجين المخمر وشكل مزيج اللحم على شكل كرات صغيرة متساوية الحجم.

ثم نضع مقلاة على النار ونضيف إليها زيت عباد الشمس، ثم نقلي كرات اللحم من الجانبين ونتركها حتى يصبح لونها بنياً ذهبياً.

ثم أخرج كرات اللحم من المقلاة.

ثم ترفع البطاطس عن النار بعد نضجها.

ثم قشريها وضعيها فِيْ وعاء عميق، ثم أضيفِيْ الزبدة واهرسيها جيداً.

ثم نضيف الملح والفلفل الأسود وجبنة الموزاريلا ونقلب جيدا.

ثم يضاف البقدونس المفروم ناعماً ويخلط جيداً.

ثم نشكل كرات البطاطس باللحم، ونأخذ كَمْية من البطاطس المهروسة، ثم نقوم بتشكيلها على شكل كرة، ثم ننشرها بأيدينا، ثم نضع كرة من اللحم المقلي فوقها، ونغلق كرة البطاطس بها. اللحم جيدا.

نكرر نفس الخطوات حتى يتم الانتهاء من المقدار.

ثم نأخذ وعاء ونضيف إليه البيض والملح ونضرب جيدا.

ثم اغمس كل كرة فِيْ الدقيق ثم البيض ثم البقسماط.

ثم نضع قدرًا على نار عالية، ثم نضع الكثير من الزيت من المشمش ونتركه يسخن، ثم نقلي كرات البطاطس باللحم ونتركها حتى يصبح لونها بنياً ذهبياً.

ثم نرفع الكرات عن النار.

ثم نقدم كرات البطاطس باللحم المفروم على طبق مع المايونيز والكاتشب.

ولحسن الحظ وشفا.

كيف تصنع المايونيز

مكونات

3 أكواب زيت نباتي.

2 كوب حَلْيب.

5 قطع مثلثات الجبن أو حسب الرغبة.

ملعقة كبيرة من صلصة الخردل.

2 ملاعق كبيرة من عصير الليمون.

2 ملاعق كبيرة من الخل.

ملح.

فلفل اسود.

كيف تستعد

نحضر الخلاط ونضيف إليه الحَلْيب والخل وعصير الليمون والفلفل الأسود والملح وصلصة الخردل ونخلط جيدا. ثم أضيفِيْ الزيت النباتي تدريجيًا واخلطي جيدًا حتى يثخن القوام. ثم نضيف مثلثات الجبن وتخلط جيدا حتى يصبح الخليط متجانس. ثم نقدم المايونيز فِيْ طبق تقديم مع كرات البطاطس باللحم المفروم. ولحسن الحظ وشفا.

كيف يعمل الكاتشب

المكونات

2 وربع كيلو طماطم مقطعة إلى مكعبات كبيرة.

نصف كوب سكر أو حسب الرغبة.

كوب فقط ربع خل.

4 ملاعق كبيرة من الماء.

ملعقة صغيرة من النشا.

ملح.

فلفل اسود.

بودرة البصل.

مسحوق الثوم

كيف تستعد