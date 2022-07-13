كراكن العالمية تقدم خدمات العملات الرقمية بالدرهم الإماراتي

ستبدأ بورصة كراكن قريبًا فِيْ تقديم خدمات تداول منظمة بالدرهم الإماراتي، بعد انضمامها إلَّى سوق أبوظبي العالمي.

قال بنجامين أمبين، الرئيس التنفِيْذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فِيْ بورصة كراكن العالمية، إن البورصة ستقدم خدماتها للمستثمرين فِيْ الإمارات مع إمكانية الاستثمار والتداول وسحب وإيداع الأصول الافتراضية مباشرة بعملة دولة الإمارات العربية المتحدة. الدرهم الإماراتي قريبا، إضافة إلَّى 8 عملات ورقية أخرى، منها الدولار الأمريكي والجنيه الإسترليني واليورو والدولار الكندي والين الياباني والفرنك السويسري والدولار الأسترالي.

سوق أبوظبي العالمي

وأضاف أمبيان، فِيْ مقابلة مع وكالة أنباء الإمارات “وام”، وبالتزامن مع انضمام بورصة كراكن رسميًا إلَّى سوق أبوظبي العالمي مؤخرًا، أن تقديم هذه الخدمات يأتي بعد انضمامه رسميًا إلَّى سوق أبوظبي العالمي، مما يتيح للمستثمرين فِيْ الإمارات العربية المتحدة. والشرق الأوسط وشمال أفريقيا لأول مرة. من المشاركة والاستثمار فِيْ سوق الأصول الافتراضية بطريقة أكثر أمانًا وكفاءة وبتكلفة منخفضة، من خلال التعامل المباشر بالدرهم الإماراتي.

تم إطلاق بورصة كراكن رسميًا فِيْ سوق أبوظبي العالمي الشهر الماضي بعد أن استوفت جميع متطلبات الموافقة من هِيْئة تنظيم الخدمات المالية فِيْ سوق أبوظبي للسماح لها بإطلاق وتشغيل منصة التداول متعددة الأطراف وخدمات الحفظ للأصول المودعة فِيْ الدرهم الإماراتي والأصول الافتراضية.

صرح أمبيان أن Kraken هِيْ أول بورصة عالمية لتداول الأصول الافتراضية للحصول على إذن مالي كامل من سوق أبوظبي العالمي، لتوفِيْر وصول سهل إلَّى الأصول الافتراضية من خلال التمويل المنظم، وخدمات التداول والحفظ بالدرهم الإماراتي، مما يمنح المستثمرين فِيْ الإمارات العربية المتحدة و المزيد من الخيارات والمرونة فِيْ المنطقة. القيام بعمليات التمويل والاستثمارات التجارية بالدرهم الإماراتي أو العملات الأجنبية.

ورداً على سؤال حول أهمية الاستثمار فِيْ الأصول الافتراضية مباشرة بالدرهم الإماراتي، قال أمبيان “هذه الميزة ستمكن المستثمرين والمؤسسات الإقليمية من توفِيْر رسوم صرف العملات الأجنبية المرتفعة وبالتالي توفِيْر المال وزيادة السيطرة والاستقلالية والسيطرة على استثماراتهم. بمرونة، حيث كان على المستثمرين فِيْ الإمارات العربية المتحدة فِيْ السابق تحويل الدرهم إلَّى عملات بديلة لشراء الأصول الافتراضية أو بيعها أو تداولها، وبذلك تكبدوا تكاليف رسوم صرف عالية “.

وأوضح أن المستثمرين العالميين الذين يمتلكون الدرهم الإماراتي سيكونون قادرين على التمويل والمتاجرة بالدرهم بالإضافة إلَّى العملات الورقية الأخرى، مما يساعد على جذب المزيد من تدفقات الاستثمار الأجنبي إلَّى الإمارات وخلق حوافز لمزيد من السيولة.

وأشار أمبيان إلَّى أن السوق الإماراتي يشهد نموًا فِيْ معدل تبني الأصول الافتراضية، ومع توفر القدرة على الاستثمار المباشر بالعملة المحلية، سيكون لدى المستثمرين والمؤسسات الإقليمية وصول أكبر إلَّى سوق الأصول الافتراضية.

وأشار بنجامين أمبين إلَّى أن المنتجات والخدمات التي ستقدمها شركة Kraken فِيْ الإمارات والمنطقة ستكون تحت إشراف سوق أبوظبي العالمي، أحد المراكز المالية الرائدة فِيْ العالم، مما يسرع من تبني الأصول الافتراضية فِيْ هذه المنطقة بشكل كبير. القدره.

وذكر أن سوق أبوظبي العالمي رسخ مكانته كسوق عالمي رائد ومنصة أعمال أساسية لأنشطة الأصول الافتراضية للشركات المحلية والإقليمية والدولية، بعد أن قدم أول إطار تنظيمي شامل لتداول الأصول الافتراضية فِيْ دولة الإمارات العربية المتحدة. العالم فِيْ عام 2022، وهُو إطار متقدم للغاية، حيث يشجع المستثمرين على تبني استراتيجيات الاستثمار وابتكارها. التقنيات الرقمية الناشئة.

يُعرف الإطار التنظيمي لتداول الأصول الافتراضية فِيْ سوق أبوظبي العالمي بمستواه العالمي نظرًا لأنظمته وتطبيقاته الشاملة، وبالتالي فإن ADGM هُو أكبر سلطة تنظيمية لتداول الأصول الافتراضية فِيْ الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منطقة.

أشار الرئيس التنفِيْذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فِيْ بورصة كراكن إلَّى مكانة ADGM المشهُود لها دوليًا وسمعتها كَمْركز رائد فِيْ الخدمات المالية بفضل إطارها التنظيمي المتقدم والمرن ورؤيتها المستقبلية التي تتمحور حول تنظيم الأصول الافتراضية والخدمات المالية الرقمية. على نطاق أوسع، بالإضافة إلَّى التزامها بالترويج المستمر لريادة الأعمال والابتكار فِيْ مجال التقنيات المالية.

وأشار إلَّى أن ADGM قد ضاعف جهُوده لتسريع النمو وفرص الاستثمار الجديدة فِيْ قطاعات مثل الأصول الافتراضية، مع دعم الاستدامة المالية والتنويع الاقتصادي لإمارة أبوظبي، كَمْركز مالي عالمي وممكّن للأعمال.

وشدد أمبيان على أن دولة الإمارات تعد سوقًا محوريًا واستراتيجيًا لشركة Kraken فِيْ خططها التوسعية العالمية، وذلك بفضل العديد من العوامل، بما فِيْ ذلك القدرة على اتخاذ قرارات تنظيمية سريعة والسعي المستمر لدعم القطاعات والشركات والتقنيات الجديدة التي تتمحور حول الأصول الافتراضية، والتي يعَنّْي أن دولة الإمارات العربية المتحدة هِيْ السوق الأنسب، وهذا يعزز التزامنا بتوسيع أعمالنا فِيْ الدولة.