كرة يد.. تصرف غير لائق من منتخب كرواتيا للناشئات بعد الخسارة أمام مصر “فيديو”

وفي سلوك غير رياضي، رفض اللاعبات الكروات مصافحة اللاعبين المصريين بعد مباراة الفريقين في مونديال السيدات لكرة اليد 2022 في مقدونيا الشمالية يوم السبت.

فازت مصر على كرواتيا 33-31 في المباراة الافتتاحية لبطولة العالم لكرة اليد.

وعقب انتهاء المباراة رفض لاعبو منتخب كرواتيا للسيدات مصافحة فتيات المنتخب المصري بملعب المباراة كما هو معتاد في المباريات الرياضية، وغادر المنتخب الكرواتي الملعب، مما أثار دهشة الجميع.

احتفل اللاعبون المصريون بفوزهم على كرواتيا في أول مباراة لهم في مونديال 2022.

ستستضيف مقدونيا بطولة العالم لكرة اليد للسيدات لعام 2004 في الفترة من 30 يوليو إلى 10 أغسطس.

مشهد لا يخص الروح الرياضية …. المنتخب الكرواتي للسيدات يرفض مصافحة اللاعبين المصريين وسط استغراب الجميع بعد الهزيمة أمام فتيات مصر 33_31 ✌️💪 pic.twitter.com/ekQSuYmBX1

– أخبار الرياضة من مصر (@ SportsNewsEgyp2) 30 يوليو 2022