كرة يد .. منافس مصر في ربع نهائي أمم أفريقيا

أسدل الستار على الجولة الأولى من بطولة أمم إفريقيا لكرة اليد التي أقيمت في مصر بنسختها الحالية، حيث نلقي نظرة على منافس مصر في ربع النهائي.

تأهلت مصر لربع نهائيات كأس الأمم الأفريقية بعد تصدرها مجموعتها.

تصدرت مصر المجموعة بعد فوزها على الكاميرون والمغرب في مباريات الدور الأول.

رحلة مصر إلى كأس الأمم الأفريقية

بدأ المنتخب المصري رحلته في كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد بفوز كبير على الكاميرون.

وواصل المنتخب المصري أداءه القوي بالفوز على المغرب في المباراة الثانية ثم تصدر المجموعة.

من المجموعة، تأهلت مصر والمغرب إلى ربع النهائي، فيما تم استبعاد المنتخب الكاميروني من البطولة.

المنافس المصري لكرة اليد في ربع نهائي أمم إفريقيا

التقى المنتخب المصري لكرة اليد نظيره الجزائري في ربع نهائي أمم إفريقيا لكرة اليد.

وتأهل المنتخب الجزائري بصعوبة لربع النهاية بعد هزيمته المفاجئة في المباراة الأولى على يد غينيا ثم الفوز على الجابون.

ويعادل المنتخب الجزائري، الحاصل على 7 ألقاب في كأس الأمم الأفريقية، نظيره المصري في عدد البطولات.

ويحمل المنتخب التونسي رقما قياسيا في انتصارات أمم إفريقيا بعشرة ألقاب.

موعد مباراة مصر والجزائر في ربع نهائي أمم إفريقيا لكرة اليد

يواجه المنتخب المصري لكرة اليد نظيره الجزائري في ربع النهاية الجمعة المقبل.

وتنطلق مباراة مصر والجزائر في تمام الساعة 800 مساءا بتوقيت القاهرة يوم الجمعة المقبل، 900 بتوقيت مكة المكرمة.

ستبث قناة On Time Sports المباراة حصريًا على شاشتها في ذلك التاريخ.

فاز المنتخب المصري بالنسخة الأخيرة من كأس الأمم الأفريقية.

فاز فريق الفراعنة بلقب 2022 في تونس بعد فوزه على المنتخب التونسي في المباراة النهائية.