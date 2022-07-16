كرة يد موعد مباراة مصر والرأس الأخضر في نهائي أمم أفريقيا

يقدم لكم “كورة 365” موعد مباراة مصر والرأس الأخضر في نهائي بطولة أمم إفريقيا لكرة اليد 2022 والتي ستقام في القاهرة.

نجح منتخب مصر لكرة اليد في التأهل لنهائي كأس الأمم الأفريقية 2022 على حساب تونس.

وتتأهل مصر والرأس الأخضر لنهائي بطولة أمم إفريقيا

تأهلت مصر لنهائي بطولة أمم إفريقيا 2022 بعد فوزها على تونس 29-27 في نصف نهائي البطولة.

فيما وصل الرأس الأخضر إلى نهائي البطولة الإفريقية لأول مرة في تاريخه على حساب المغرب بفوزه 23-19.

وكان المنتخب المصري من بين المتأهلين لنهائيات مونديال 2023 في بولندا والسويد إلى جانب منتخبات (المغرب – تونس – الرأس الأخضر).

بقي مقعد واحد فقط لأفريقيا في مونديال 2023، يتم تحديده بعد تحديد المركز الخامس في البطولة الأفريقية.

الموعد النهائي للأمم الأفريقية بين مصر والرأس الأخضر

تقام المباراة النهائية لبطولة أمم إفريقيا 2022 بين مصر والرأس الأخضر يوم الإثنين 18 يوليو المقبل.

تستضيف صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر نهائي البطولة الإفريقية بين مصر والرأس الأخضر.

وتأمل مصر في الفوز على الرأس الأخضر في النهائي والفوز ببطولة أمم إفريقيا للمرة الثامنة في تاريخها.

رحلة مصر إلى كأس الأمم الأفريقية 2022

بدأ المنتخب المصري رحلته في كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد بفوز كبير على الكاميرون.

وواصل المنتخب المصري أداءه القوي بالفوز على المغرب في المباراة الثانية ثم تصدر المجموعة.

من المجموعة، تأهلت مصر والمغرب إلى ربع النهائي، فيما خرجت الكاميرون من البطولة.

فازت مصر على الجزائر في ربع النهائي، قبل أن تهزم تونس وتتأهل لنهائي البطولة.

الرقم القياسي الفائزين بكأس الأمم الأفريقية

تونس تتصدر قائمة أنجح منتخبات كرة اليد الإفريقية بعشرة ألقاب.

بينما جاءت الجزائر في المركز الثاني ولديها 7 ألقاب، فهي تعادل مصر التي جاءت في المركز الثالث.

إذا تمكن المنتخب المصري من الفوز بالنسخة الحالية من بطولة أمم إفريقيا، فإنه سيحتل المركز الثاني بـ 8 ألقاب.

يذكر أن المنتخب المصري حامل لقب النسخة الأخيرة من البطولة انتصر على تونس في النهائي 27-23.