كرم بورسين يعتذر من السعوديين بعد اتهامه بالإساءة وضعت إعجابا بالخطأ

اعتذر الممثل التركي كيرم بورسين للشعب السعودي، بعد تعرضه لحملة واسعة من الانتقادات، لوضع علامة تعجب على تغريدة اعتبرها مسيئة للمملكة.

وغرد كرم ردًا على حساب تابع له هاجمه قائلاً “المملكة العربية السعودية والرؤساء خط أحمر، ولا يحق لك أن تقول لهم كلمة أيها الحثالة!”

اعتذر ليرد بورسن، “لم أقل شيئًا، أحببت التغريدة عَنّْ طريق الخطأ، أعتذر وأعتذر فِيْ هذه التغريدة لكل من أهانني بهذا الخطأ”، وأعجبت بالتغريدة.

تصدّر وسم “إلغاء كرم بورسين” قائمة اتجاهات التواصل الاجتماعي فِيْ المملكة العربية السعودية، حيث أبدى العديد من المعلقين رفضهم لاعتذاره، مشككين فِيْ أن إعجابه كان خطأً كَمْا يبرره.

فِيْما أشاد آخرون باعتذاره واعتبروه خطوة شجاعة بعد الاعتداء القاسي الذي تعرض له.

وجاءت معظم التعليقات دفاعاً عَنّْ السعودية، وبحسب آخرين، يبدو أن الممثل التركي بورسين (35 عاماً) فعلاً أبدى إعجابه بالخطأ، إذ عُرف عَنّْه عدم التدخل فِيْ مثل هذه الأمور والتركيز. تماما فِيْ عمله فِيْ التمثيل.

على الصعيد الفني، كشفت وسائل إعلام عالمية أن شبكات التلفزيون الإسبانية تستعد لعرض على شاشاتها مسلسل “مسألة شرف وما وراء الشمس” للنجم التركي كرم بورسين.

وأضاف أنه بعد عرض مسلسل “تطرق بابي”، أصبح كرم بورسين جمهُورًا كبيرًا فِيْ إسبانيا، وزاره مؤخرًا وتبادل صوره هناك مع الجمهُور.

يُذكر أن الفنان التركي فاجأ جمهُوره مؤخرًا بعد أن ذكر اسم صديقته السابقة الممثلة هاندا أرشيل، فِيْ تغريدة له تحدث فِيْها عَنّْ رأيه فِيْ التعليقات على الإنترنت المتعلقة بالخطاب. . من الكراهِيْة. ضد الناس، قائلاً إنه لن ولن يدعم أي شخص يكتب تعليقات بغيضة ضد النساء، بما فِيْ ذلك هاندا.

كتبت النجمة “أنت تطرق بابي”، تلك التغريدة، بعد أن طلب منها أحد المتابعين إبداء رأيها حول شخص من معجبيها يكتب تعليقات بغيضة ضد النساء بشكل يومي، وعلى الرغم من أن تلك المرأة لم تكتب هاندا. اسمه فِيْ تغريدته عَنّْدما سئل كرم عَنّْ رأيه، أدخل اسم الأخير فِيْ الأمر.

أعاد هذا التعليق الأمل فِيْ قلوب معجبيه بأن الثنائي الشهِيْر سيعود معًا بعد أن افترقنا مؤخرًا، دون إعطاء أي منهما سببًا واضحًا لانقسامهما.