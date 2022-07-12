كرواتيا تودع “الكونا”.. موطن جديد لليورو

أعطى الاتحاد الأوروبي كرواتيا الضوء الأخضر النهائي لاعتماد العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) فِيْ 1 يناير 2023.

وقال وزير المالية زبينيك ستانجورا يوم الثلاثاء “يسعدني أن أهنئ نظرائي زدرافكو ماريتش وكرواتيا بأكَمْلها على أن تصبح الدولة العشرين التي تنضم إلَّى منطقة اليورو”.

مناسبة للاحتفال

سيأتي انتقال كرواتيا من كونا إلَّى اليورو اعتبارًا من عام 2023 بعد أقل من عقد من الاستقلال عَنّْ يوغوسلافِيْا التي انضمت إلَّى الاتحاد الأوروبي. ستكون هذه محطة تاريخية جديدة فِيْ المستقبل للانضمام إلَّى الكتلة.

وقالت كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي فِيْ حفل التوقيع فِيْ بروكسل “إنها مناسبة للاحتفال وخطوة تم اتخاذها بقناعة”.

وأضافت “قررت كل كرواتيا وكانت مقتنعة بأهمية تبني اليورو والانضمام إلَّى منطقة اليورو”.

وبعد اعتماد النصوص القانونية اللازمة للخطوة التاريخية، حدد الوزراء السعر الرسمي لليورو عَنّْد 753450 كرونا سويدية.

أزمة تكلفة المعيشة

يأتي انضمام العضو الجديد إلَّى منطقة اليورو على خلفِيْة تراجع قيمة العملة الأوروبية لتصل إلَّى مستوى التكافؤ مع الدولار الأمريكي، الأمر الذي ينذر بأزمة تكاليف المعيشة فِيْ اقتصاد هذه المنطقة.

وقال ماريك لدى وصوله للقاء نظرائه فِيْ بروكسل “نواجه جميعًا تحديات قوية للغاية هذه الأيام، ولكن مع سياسات وتدابير منسقة، أعتقد أنه يمكننا مواجهة هذه التحديات”.

من أجل الانضمام إلَّى اليورو، كان على كرواتيا أن تلتزم بشروط صارمة، بما فِيْ ذلك إبقاء التضخم فِيْ نفس النطاق مثل نظيراتها فِيْ الاتحاد واعتماد خطة إنفاق عام سليمة.

وأبدت كرواتيا استعدادها لاعتماد العملة الموحدة فور انضمامها إلَّى الكتلة الأوروبية عام 2013. ويأتي قرار السماح لزغرب بتبني اليورو فِيْ وقت احتفلت فِيْه العملة بالذكرى العشرين لتأسيسها.

التخلي عَنّْ العملات لصالح اليورو

فِيْ الأول من كانون الثاني (يناير) 2002، تنازل ملايين الأوروبيين فِيْ 12 دولة عَنّْ الليرة الإيطالية والفرنك الفرنسي والمارك الألماني والدراخما اليونانية مقابل عملات ورقية باليورو.

وحتى الآن، انضمت سبع دول أخرى إليها سلوفِيْنيا فِيْ عام 2007، وقبرص ومالطا فِيْ عام 2008، وسلوفاكيا فِيْ عام 2009، وإستونيا فِيْ عام 2011، ولاتفِيْا فِيْ عام 2014، وأخيراً ليتوانيا فِيْ عام 2015.

فوائد ملموسة

بعد كرواتيا، تنتظر بلغاريا الانضمام إلَّى منطقة اليورو، وقد أعربت عَنّْ استعدادها لاعتماد العملة الأوروبية فِيْ 1 يناير 2024.

ومع ذلك، أعرب أعضاء آخرون فِيْ منطقة اليورو عَنّْ قلقهم بشأن استقرار الاقتصاد البلغاري على المدى الطويل، ولم تحشد صوفِيْا الدعم السياسي الكافِيْ، كَمْا فعلت كرواتيا.

تشعر حكومات الاتحاد الأوروبي بالقلق من تكرار مخاطر اليورو فِيْ مهده عَنّْدما سارعت دول مثل اليونان للانضمام إلَّى العملة بينما كانت أوضاعها المالية هشة، مما يمهد الطريق لأزمة الديون فِيْ منطقة اليورو.

مثل غيرهم من المواطنين فِيْ البلدان التي تبنت اليورو، يخشى العديد من الكروات من أن يؤدي التداول باليورو إلَّى ارتفاع الأسعار، خاصة عَنّْدما تقوم الشركات بتحويل الأسعار من كونا إلَّى اليورو.

شدد نائب الرئيس التنفِيْذي للمفوضية الأوروبية، فلاديس دومبروفسكيس، على أن الانضمام إلَّى منطقة اليورو من شأنه أن “يجلب فوائد اقتصادية ملموسة” لكرواتيا.

ورأى أن اعتماد اليورو “سيجعل الاستثمار فِيْ بلدك أكثر سهُولة وجاذبية. وسيقلل من الحواجز أمام الشركات ويزيل تكلفة صرف العملات”.