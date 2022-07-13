كرواتيا عضو جديد فِيْ “اليورو”.. بعد أقل من عقد على دخول الاتحاد الأوروبي

أعطى وزراء مالية الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، الضوء الأخضر الأخير لكرواتيا لاعتماد عملة اليورو الموحدة فِيْ الأول من يناير 2023.

وقال وزير المالية فِيْ جمهُورية التشيك، التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، سبينيك ستانيورا، “يسعدني أن أهنئ كرواتيا بأكَمْلها، لأنها أصبحت الدولة العشرين التي تنضم إلَّى منطقة اليورو”.

يأتي انتقال كرواتيا من كونا إلَّى عام 2023 بعد أقل من عقد من انضمام الدولة المستقلة من يوغوسلافِيْا إلَّى الاتحاد الأوروبي.

وبعد اعتماد النصوص القانونية اللازمة للخطوة التاريخية، حدد الوزراء السعر الرسمي لليورو عَنّْد 753450 كرونا سويدية.