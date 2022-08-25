“كريدي سويس” يتجاوز شريحة فاحشي الثراء.. كَيْفَ

إن جذب أعمال العملاء الأثرياء فِيْ مختلف القطاعات هُو هدف تسعى مجموعة Credit Suisse جاهدة لتحقيقه اليوم، وبالتالي إسقاط مقولة بنك فاحش الثراء فقط.

إعادة تخصيص الموارد

تقوم المجموعة المصرفِيْة السويسرية حاليًا بإعادة تخصيص مواردها ؛ وهِيْ تركز الآن بشكل أكبر على نشاط إدارة الثروات وسط تقليص نشاطها فِيْ قطاع البنوك الاستثمارية المتعثرة.

سيعيد البنك تعيين مستشارين للعمل فِيْ شركته الفرعية Private Banking International، والمتخصصة فِيْ إدارة الثروات، وفقًا لمذكرة اطلعت عليها Bloomberg يوم الثلاثاء، 23 أغسطس، بهدف زيادة التغطية للعملاء من أصحاب الثروات العالية فِيْ العالم. فضلا عَنّْ شريحة من فاحشي الثراء، وفقا للبنك.

سيتم إعادة تعيين ما يصل إلَّى ثلث CRMs الذين يديرون أصولًا للعملاء فِيْ سويسرا ولا يعملون حاليًا بموجب PBI إلَّى الشركة. هذه الخطوة، من الناحية العملية، تقلل من تركيز البنك على مجالات النشاط الإقليمية من خلال توجيه معظم المديرين لخدمة العملاء ذوي الملاءة العالية فِيْ هذه الشركة وحدها.

الإصلاح الثاني فِيْ عام واحد

عدة فصول من نتائج الأعمال السيئة والأزمة، يعمل أولريش كورنر الرئيس التنفِيْذي الجديد لبنك كريدي سويس على إصلاح استراتيجي ثانٍ خلال عام ويتخذ إجراءات أكثر صرامة فِيْ البنك الاستثماري الخاسر. وبينما ألمح البنك إلَّى زيادة التركيز على أعمال إدارة الثروات منذ العام الماضي، فإن إصلاح الاستراتيجية يزيد الضغط على الرئيس الجديد لأعمال إدارة الثروات، فرانسيسكو دي فِيْراري، لتحسين أداء القطاع.

فِيْ يونيو، قال Credit Suisse إنه سيركز على توسيع نموذج تغطية العملاء الأثرياء ليشمل هُونج كونج وسنغافورة. فِيْ ضوء قاعدة العملاء الأوسع وزيادة الإيرادات مقارنة بالشريحة فائقة الثراء، والتي تشير عادةً إلَّى العملاء الذين لديهم أصول لا تقل عَنّْ 30 مليون دولار، أضاف البنك أيضًا أنه يهدف إلَّى زيادة الإيرادات الحالية من السوق الأوسع الذي يشمل أولئك الذين لديهم أصول الأصول السائلة التي تزيد عَنّْ مليون دولار.

فِيْ نوفمبر 2022، وضع Credit Suisse استراتيجية شاملة على مستوى المجموعة المصرفِيْة لتقليل نشاط البنوك الاستثمارية (الترويج والاكتتاب) وتحويل حوالي 3 مليارات دولار من رأس المال إلَّى وحدة إدارة الثروات.