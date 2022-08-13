كريس جينر تهدي كايلي جينر حقيبة يد نادرة بـ 100 ألف دولار فِيْ عيد ميلادها

قدمت كريس جينر هدية لابنتها، عارضة الأزياء كايلي جينر، بمناسبة عيد ميلادها الخامس والعشرين، الذي يصادف يوم 10 أغسطس، وكانت حقيبة هِيْرمس بيركين نادرة بقيمة 100000 دولار.

فاجأ كريس ابنته بالهدية أثناء جلوسها على متن يخت فِيْ جزر الباهاما، فِيْما عبرت الأخيرة عَنّْ سعادتها بالإشارة إلَّى أنها لم تر شيئًا كهذا من قبل، وعلقت قائلة “لقد صنعوا ثلاثة من هؤلاء”.

احتفلت كايلي جينر بعيد ميلادها على متن يخت فِيْ جزر الباهاما مع العائلة والأصدقاء، ووثقت لقطات من الاحتفالات، والتي تضمنت هدايا خاصة من والدتها، كريس جينر، وألعاب نارية، بحضور ابن كايلي جينر البالغ من العمر 4 سنوات. . ابنته، وكذلك كيم كارداشيان، علقوا أيضًا، “أفضل عيد ميلاد على الإطلاق”.

والهدية النادرة التي قدمتها كريس جينر لابنتها ليست هِيْ الهدية النادرة الوحيدة المتوفرة فِيْ هذا الأخير، لكنها تمتلك أيضًا بعض الصنادل النادرة “بيركينستوك” التي تبلغ تكلفتها 76 ألف دولار، المصنوعة من حقائب هِيْرميس بيركين القديمة.

وكشفت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أن كايلي جينر لديها أكثر من 400 حقيبة مصمّمة فِيْ خزانة ملابسها، معظمها من هِيْرميس، وكثير منها من حقائب بيركين، ثم لويس فِيْتون، كَمْا تحتوي الخزانة أيضًا على حقائب من شانيل وبعض من الماركات Dior و Fendi.

فِيْ أكتوبر من العام الماضي، قامت Kylie Jenner بتحديث خزانة حقيبة يدها بحقيبة Hermès Birkin أخرى بقيمة 50.000 دولار.

من ناحية أخرى، نفت نجمة تلفزيون الواقع كورتني كارداشيان مؤخرًا ما تردد عَنّْ زواج شقيقتها كايلي جينر، بعد نشرها الخبر عبر حساب منسوب إلَّى ابنها ميسون، ويأتي ذلك بعد عامين من تأكيدها حذف طفلتها. حساب على “Instagram”. لأنه كشف أسرار العائلة.

وفور انتشار خبر زواج كايلي بهذا الحساب المنسوب إلَّى ابنها على “إنستجرام” سارعت كورتني فِيْ التوضيح عبر حسابها على “تويتر” قائلة “أهلا بالجميع، أتمنى لكَمْ خميسًا سعيدًا”. بعد عدة أشهر من التخمين، يعلم الجميع أن ابني ميسون لا علاقة لهما بهذه الحسابات المزيفة، لكن البعض منكَمْ قد لا يفعل ذلك “.

وتابع كورتني، 43 عامًا “لذلك سأوضح أن ماسون لا علاقة له بحسابات وسائل التواصل الاجتماعي المزيفة التي تتحدث عَنّْ خصوصية عائلتنا”.

نشرت Kourtney نفس المنشور على حساب Instagram الخاص بها ؛ هذا لضمان وصول رسالتك إلَّى جميع متابعيك من خلال حسابات البريد الإلكتروني المختلفة.