كريس روك سخريتي من شعر زوجة ويل سميث أجمل نكتة على الإطلاق

تحدث الممثل الكوميدي الأمريكي كريس روك لأول مرة عَنّْ حادثة صفعه مباشرة من قبل ممثل هُوليوود ويل سميث فِيْ حفل توزيع جوائز الأوسكار فِيْ مارس الماضي.

قال روك إنه كان يعتقد لمدة 30 عامًا أن سميث رجل مثالي، لكنه لم يكن كذلك، بل كان قبيحًا، كَمْا قال، مضيفًا أنه أثناء قيامه بذلك، كسر سميث قناعًا كان يرتديه لسنوات عديدة.

كَمْا علق الممثل الكوميدي على إغاظته لشعر زوجة ويل سميث جادا بينكيت، مما تسبب فِيْ صفعها له، واصفًا النكتة بأنها “أجمل شيء قلته على الإطلاق”.

وقال كريس روك، فِيْ مقابلة مع الصحفِيْين خلال جولة فِيْ ليفربول، إنه يأمل ألا يرتدي سميث الأقنعة مرة أخرى، مهما كانت العواقب، بل سيترك وجهه الحقيقي فِيْ الأماكن العامة، مشيرًا إلَّى أن نجم هُوليوود يتصرف يوافق على قناعتك. لا تحاول تجميل أفعالك.

فِيْ 29 يوليو، اعتذر الممثل ويل سميث لزميله الممثل كريس روك بعد أن صفعه على خشبة المسرح.

نشرت سميث مقطع فِيْديو على حسابات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بها، والذي بدأ برسالة مكتوبة على الشاشة تقول “على مدار الأشهر القليلة الماضية، كنت أفكر كثيرًا وطرح الكثير من الأسئلة التي أردت الإجابة عليها.”

ظهرت الفنانة الأمريكية فِيْ الفِيْديو وهِيْ جالسة على كرسي وتجيب على سلسلة من الأسئلة، تبدأ بـ “لماذا لم تعتذر لكريس فِيْ خطاب قبولك لجائزة الأوسكار”

قال ويل سميث “شعرت بضبابية شديدة فِيْ ذلك الوقت. كل شيء غامض … حاولت الاتصال بكريس وكانت الرسالة التي تلقيتها أنه ليس مستعدًا للتحدث وعَنّْدما يكون جاهزًا سيتصل بي “.

خاطب ويل سميث خطابه إلَّى كريس روك قائلاً “أعتذر لك، سلوكي كان غير مقبول وأنا هنا كلما كنت مستعدًا للتحدث”، كَمْا وجه اعتذاره إلَّى والدة كريس وعائلته.

وأضاف “لم يعتقد أي جزء مني أن هذا هُو الشيء الصحيح الذي ينبغي عمله فِيْ ذلك الوقت”. أنا آسف جدا وأحاول أن أشعر بالأسف دون أن أخجل من نفسي “.

وأضاف “لم أكن أدرك عدد الجرحى فِيْ ذلك الوقت”.

أكد ويل سميث أن زوجته لم تفعل شيئًا لتشجيعه على صفعه، “جادا لا علاقة له بذلك. لقد اتخذت قراري بنفسي “.