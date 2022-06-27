كريمات ترطيب البشرة الجافة 10 مرطبات للبشرة الجافة

مرطبات للبشرة الجافة – تساعد المرطبات عالية الجودة على تهدئة وإصلاح البشرة الجافة والمتهيجة والحكة. ولكن مع وجود الكثير من المرطبات في السوق، كيف تجدين المرطب المناسب لك عادة ما يتعلق الأمر بمسألة التفضيل الشخصي. يمكنك اختيار الحصول على القليل منها لتلبية احتياجاتك المختلفة.

10 من أفضل المرطبات للبشرة الجافة وتعلم كيفية اختيار المرطب الصحي لك.

1. أندلس ناتشورالز جزر بنفسجي + كريم ليلي نايس

يركز هذا الكريم الليلي على تجديد خلايا الجلد السطحية. تمتصه بشرتك بسهولة ويعمل طوال الليل على تنشيط البشرة.

2. مرطبات للبشرة الجافة Nivea Gentle Moisturizer

يحتوي هذا الكريم على فيتامين هـ وزيت الجوجوبا. يتغلغل في بشرتك بسرعة ويرطب دون أن يكون دهنيًا.

3. ذا بودي شوب كريم الليل المنعش للزيوت الحية

تمنحه مجموعة متنوعة من الزيوت الطبيعية دفعة إضافية. إنه مرطب ولكنه ليس ثقيلًا جدًا.

4. مرطب الوجه الفائق من كيلز

هذا يمكن أن يتحمل المناخات الباردة والجافة. يتغذى قوامه الكثيف عندما تكون بشرتك جافة جدًا.

5. كريم Eucerin للبشرة الجافة

يحتوي كريم التجديد هذا على 5٪ من اليوريا التي تساعد على ترطيب البشرة التي تعاني من مشاكل. وجدت دراسة قديمة أن المرطبات التي تحتوي على اليوريا ساعدت في تقليل فقدان الماء من الجلد لدى المشاركين فيها.

6. كريم ترطيب أفين هدرانس أوبتيمال ريتش

m كثيف، إنه اختيار ممتاز للجمال في الصيدليات الفرنسية. يرطب بشرتك. تساعد خصائصه المهدئة على استعادة البشرة الجافة وإعادة توازنها.

7. مرطب سانت ايفز الخالد للوجه

غني بالكولاجين والإيلاستين وزيت بذور العصفر، يعد مرطب Aves هذا بتنعيم وإصلاح البشرة الجافة. قوامه المتوسط ​​جيد للاستخدام في النهار والليل.

8. WELEDA الجلد الغذاء

يمكنك استخدامه في أي مكان على جسمك يحتاج إلى مزيد من الاهتمام. تمت صياغته من مستخلصات نباتية للشفاء وتحسين مظهر البشرة الجافة والخشنة.

9. كريم مرطب CeraVe

إنه مرطب مفضل لتجديد البشرة الجافة. يحتوي على السيراميد الذي ابتكره أطباء الأمراض الجلدية والذي يساعد البشرة على الاحتفاظ بالرطوبة والحماية من التأثيرات البيئية. غالبًا ما يوصى به للأشخاص المصابين بالصدفية والأكزيما.

10. غسول معالجة البشرة الجافة الأصلي Dermasil Labs

صممت هذه التركيبة الخالية من العطور لعلاج البشرة شديدة الجفاف. يمكن استخدامه لتخفيف الحكة والتهيج الناجم عن الصدفية والأكزيما.

كيفية اختيار مرطب صحي للبشرة الجافة

تحتوي معظم مرطبات البشرة الجافة على ملمس أكثر سمكًا ودسمًا. الأمر متروك لك فيما إذا كنت تريد تجنب العطر أو استخدام المكونات الطبيعية فقط. أهم شيء هو أن المنتج تمت صياغته بشكل جيد باستخدام مكونات عالية الجودة ويعمل بشكل جيد.

قد يستغرق الأمر بعض التجارب للعثور على المنتجات التي تناسبك. وجدت إحدى الدراسات أن الاستخدام المنتظم للمرطب كان أكثر أهمية من مكونات الترطيب المحددة. لكن الأبحاث تدعم استخدام السيراميد والأبخرة في أجهزة ترطيب الهواء.

اختر مرطبًا يحتوي على الأقل على بعض المكونات التالية

حمض الهيالورونيك

سيراميد

الغليسيرين

اليوريا

مضادات الأكسدة

أكوابورينات

زبدة وزيوت نباتية

حمض الصفصاف

نصائح الترطيب

لا يقتصر الحصول على بشرة صحية على المرطب الذي تختاره فقط. من المهم أيضًا كيفية تطبيق المرطب. فيما يلي بعض النصائح للحصول على أقصى استفادة من المرطب