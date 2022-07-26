كريم الخميرة لتسمين الوجه وتبيض البشرة وإزالة الجلد الميت والتجاعيد نهائيا من أول استعمال 

كريم الخميرة لملء الوجه من الوصفات السريعة والسهلة التي يمكن أن تقوم بها كل فتاة تحتاج إلى تنظيف بشرتها من الملوثات والشحوب، وتعتبر من أهم المكونات التي تجعل البشرة نقية وصافِيْة. حيث أنه من المكونات التي تحتوي على فِيْتامين إي والعديد من العناصر الغذائية الأخرى المفِيْدة لنضارة البشرة، وإليك أهم خلطات الخميرة للوجه، والطريقة الصحيحة لتحضيرها.

كريم الخميرة لملء الوجه

لتبييض الخميرة فوائد عديدة أبرزها أن هذه المادة الطبيعية متوفرة فِيْ كل بيت ويسهل وضعها على البشرة وتعمل على ترطيب وتجديد خلايا البشرة مما يزيد من معدل نضارتها. كَمْا أنه يعمل على تغذية الخلايا الداخلية للبشرة بحيث تكون أفضل الخلطات سريعة وسهلة التطبيق ومكوناته على النحو التالي

المكونات

ملعقة من مكون الخميرة الجافة.

ملعقة كبيرة من الفازلين.

بيض مخفوق

ملعقة كبيرة من النشا

ملعقة كبيرة زيت الياسمين.

كيف تستعد

يمكن تحضير هذه الوصفة عن طريق خلط جميع المكونات معًا بعد إذابة الفازلين جيدًا، وكذلك خفق البيضة حتى تصبح سائلة، وبذلك يكون لدينا أفضل نوع من الخلطة التي يمكن دهنها على البشرة وتعمل على تحقيقها اللمعان والسطوع. نضارة الجلد.

وصفة الخميرة والزبادي لنفخ الوجه

يمكن تحضير هذه الوصفة بالمكونات التالية

ملعقة كبيرة خميرة جافة.

ملعقتان كبيرتان من الزبادي.

ملعقة كبيرة من الليمون

ملعقة طحين.

بضع قطرات من مكون زيت النعناع.

ملعقة كبيرة من جل الصبار.

كيف تستعد

يجب إذابة الجل فِيْ حمام مائي.

أضيفِيْ الدقيق ثم أضيفِيْ الخميرة وزيت النعناع.

قلّبي باستمرار لتفادي وجود كتل، ثم أضيفِيْ الزبادي مع التحريك المستمر.

ثم يصبح الخليط جاهزًا للاستخدام والتطبيق على البشرة لمدة عشر دقائق إلى ربع ساعة، ثم يتم غسل الجلد بماء دافئ ونوع من لوشن البشرة الطبيعي.

من المعروف أن الخميرة تعمل عن طريق تفتيح البشرة وهِيْ مكون طبيعي، حيث تعمل كريمات التفتيح الصناعية على تغميق البشرة مع كثرة الاستخدام، لذلك تبحث الفتيات والنساء عن وصفات تساعد فِيْ تبييض بشرة الجسم والوجه، لكنها ليست كذلك. مناسبة وطبيعية ولا تسبب التهابات جلدية لذلك يمكن استخدام الخميرة لتعبئة الوجه وتبييض البشرة