كريم الخميرة لتفتيح البشرة بسرعة وإزالة البقع والتصبغات من أول استعمال 

الخميرة لتفتيح سريع للبشرة، يعتبر تبييض البشرة بمكون الخميرة من الطرق الطبيعية البسيطة والفعالة فِيْ نفس الوقت، وإليك أهم الخلطات الطبيعية التي تعمل على تحسين لون البشرة وإزالة أي بقع أو كلف، واتباع الطريقة من التحضير وتوفِيْر جميع المكونات المطلوبة، سيكون من السهل استخدام خليط الخميرة المبيضة، مما يحسن من خصائص مظهر البشرة وتوحيد لونها، وفِيْما يلي أشهر المكونات والطريقة المستخدمة فِيْ التحضير.

كريم الخميرة لتفتيح البشرة بسرعة

يمكنك اتباع خطوات تطبيق هذه الوصفة بعد تحضير المكونات التالية

المكونات

ملعقة صغيرة خميرة.

ملعقة كبيرة من الفازلين.

ملعقة كبيرة كركَمْ

ملعقة زيت زيتون.

ملعقة كبيرة عصير ليمون.

القليل من النشا

كيف تستعد

الوصفة سهلة التحضير باتباع الآتي

من المهم إذابة الفازلين فِيْ البداية حتى يسهل مزجه مع باقي المكونات.

نضع الخميرة بالفازلين مع التحريك باستمرار.

من الضروري إضافة النشا والتأكد من عدم وجود كتل فِيْ الخليط.

يجب إضافة باقي المكونات والتأكد من أنها متجانسة تمامًا، للحصول على خليط متجانس يسهل دهنه وتوزيعه على الجلد.

يجب توزيع الخليط بالتساوي على الجلد.

يبقى الخليط لمدة ربع ساعة تقريباً، ثم يغسل الجلد بالماء الدافئ.

يفضل استخدام خليط الخميرة مرتين فِيْ الأسبوع.

وصفة الخميرة والزبادي لتفتيح البشرة بسرعة

يجب أن تكون جميع المكونات التالية موجودة لصنع خليط خميرة تبييض البشرة

ملعقة صغيرة خميرة جافة.

ملعقة كبيرة من زيت اللوز.

ملعقتان كبيرتان من الزبادي.

قطرات الليمون.

ملعقة كبيرة من جل الصبار.

كيف تستعد