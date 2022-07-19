كريم القهُوة المعجزة لتقشير الجلد الميت من البشرة والجسم كله وإزالة أي بقع من أول مرة

يعتبر تقشير البشرة من الأمور الهامة جدا التي يجب القيام بها بانتظام حتى تكون البشرة نظيفة وخالية من العيوب أو المشاكل التي تؤثر على نفسية الفتاة، ومن المعروف أن الجلد يمكن أن يتعرض للعديد من العوامل البيئية، بما فِيْ ذلك الغبار والشوائب. عندما نترك هذه الأشياء على الجلد لفترة طويلة، قد يكون الوجه شاحبًا وغير مرغوب فِيْه، وبعيدًا عن ذلك، عندما لا نغسل بشرتنا باستمرار ونتخلص من هذه الأشياء، قد تظهر بعض المشاكل الجلدية، ومن بين وتشمل هذه المشاكل ظهُور حب الشباب ووجود مسام متوسعة تظهر بوضوح، وكذلك مشكلة اسمرار الوجه وجفاف الجلد بقوام خشن. نتيجة لتراكَمْ الخلايا الميتة فِيْه، لذلك ينصح دائمًا بغسل الجلد باستمرار، يجب غسله أربع مرات على الأقل يوميًا حتى يكون نظيفًا، كَمْا ينصح بتنظيفه بماء الورد، حيث أنه مفِيْد جدًا للوجه، ولكن عندما يكون الجلد متسخًا، فإنه يلفت الانتباه وبشكل واضح، لا بد من استخدام شيء مناسب يساعد فِيْ تقشيره وتنظيفه جيدًا، وذلك عند استخدام خليط طبيعي أو مقشر كيميائي. الموجود فِيْ المتاجر لكن الأفضل والأنسب هُو استخدام خليط من القهُوة والسكر له القدرة على تقشير البشرة، ويمكن استخدامه لأي نوع من أنواع البشرة سواء كانت دهنية أو جافة الجلد، وطريقة تحضير هذا الخلط سهلة ولها مفعول قوي جدا.

تقشير الجلد ضروري لأن الأشياء غير المرغوب فِيْها مثل خلايا الجلد الميتة يمكن أن تتراكَمْ، مما يجعل الجلد جافًا وخشنًا، وكذلك تتراكَمْ من العوامل البيئية التي يجب إزالتها، وهُو مكون طبيعي مفِيْد.

من الضروري أن يتم تقشير البشرة وتنظيفها باستمرار حتى تكون نظيفة وجذابة، فهذا التقشير يمنع ظهُور حب الشباب فِيْه أو لا يحتوي على مسام مفتوحة، الخليط الطبيعي الذي يساعد على تقشير أي نوع من أنواع البشرة هُو أساس خليط القهُوة. إنه مزيج مفِيْد للغاية ويعطينا النتيجة المرجوة دون المرور أو الإضرار بالجلد.

مكونات خليط القهُوة لتقشير البشرة

ملعقة كبيرة من القهُوة سريعة الذوبان.

ملعقة كبيرة سكر.

ملعقة زيت زيتون.

ملعقة كبيرة عصير ليمون.

ملعقتان صغيرتان من ماء الورد.

طريقة عمل خليط القهُوة لتقشير البشرة