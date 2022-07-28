كريم القهُوة المنزلي لتبييض البشرة وشد التجاعيد وإزالة الجلد الميت والبقع الغامقة فِيْ غضون دقائق

الاستخدامات التجميلية الشائعة التي تستخدمها العديد من الفتيات والنساء اللاتي يعانين من مشكلة التجاعيد وترهل الجلد، حيث تسبب هذه التجاعيد ظهُور الفتيات بشكل غير مقبول وتجعلهن يعانين من هذه المشكلة فِيْ كثير من المواقف المحرجة رغم صغر سنه. العمر حيث تعتبر هذه المشكلة من أكبر المشاكل حيث تعتبر الفِيْلر والبوتوكس من أكبر الاستخدامات التي تستخدم بشكل ملحوظ من قبل العديد من الفتيات حيث أن هذه الاستخدامات تسبب العديد من المشاكل التي تضر بالجلد وتظهر بشكل غير مقبول إلى جانب أنها تترك مسامًا كبيرة على الوجه نتيجة حقن الجلد، وأهم ما يجذب الكثير من الفتيات ويجعلهن جميلات بشكل رائع هُو أنه يمكننا استخدام هذه الوصفة الطبيعية السحرية.

مكونات لعمل وصفة قهُوة لشد التجاعيد

ثلاث ملاعق صغيرة من القهُوة.

ملعقة ونصف من الجيلاتين.

ثلاث ملاعق كبيرة من عصير الليمون.

ثلاث ملاعق كبيرة من ماء الورد.

طريقة عمل وصفة قهُوة لشد التجاعيد