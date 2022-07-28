كريم القهُوة المنزلي لتبييض البشرة وشد التجاعيد وإزالة الجلد الميت والبقع الغامقة فِيْ غضون دقائق

الاستخدامات التجميلية الشائعة التي تستخدمها العديد من الفتيات والنساء اللاتي يعانين من مشكلة التجاعيد وترهل الجلد، حيث تسبب هذه التجاعيد ظهُور الفتيات بشكل غير مقبول وتجعلهن يعانين من هذه المشكلة فِيْ كثير من المواقف المحرجة رغم صغر سنه. العمر حيث تعتبر هذه المشكلة من أكبر المشاكل حيث تعتبر الفِيْلر والبوتوكس من أكبر الاستخدامات التي تستخدم بشكل ملحوظ من قبل العديد من الفتيات حيث أن هذه الاستخدامات تسبب العديد من المشاكل التي تضر بالجلد وتظهر بشكل غير مقبول إلى جانب أنها تترك مسامًا كبيرة على الوجه نتيجة حقن الجلد، وأهم ما يجذب الكثير من الفتيات ويجعلهن جميلات بشكل رائع هُو أنه يمكننا استخدام هذه الوصفة الطبيعية السحرية.
مكونات لعمل وصفة قهُوة لشد التجاعيد
- ثلاث ملاعق صغيرة من القهُوة.
- ملعقة ونصف من الجيلاتين.
- ثلاث ملاعق كبيرة من عصير الليمون.
- ثلاث ملاعق كبيرة من ماء الورد.
طريقة عمل وصفة قهُوة لشد التجاعيد
- يجب تحضير طبق صغير ووضع ثلاث ملاعق صغيرة من القهُوة فِيْه مع إضافة ملعقة ونصف من الجيلاتين وتقليب القهُوة جيداً مع الجيلاتين.
- بعد خلط هذه المكونات جيدًا، أضيفِيْ ثلاث ملاعق كبيرة من عصير الليمون، وأضيفِيْ ثلاث ملاعق كبيرة من ماء الورد وحركي هذه المكونات حتى تتجانس تمامًا.
- بعد مزج ومزج مكونات هذه الوصفة، ضعيها بالتساوي على البشرة، وبعد تطبيق هذه الوصفة السحرية، اتركيها على وجهك لمدة ساعة حتى يجف تمامًا.
- بعد أن تجف هذه الوصفة على بشرتك، قشريها واستمري فِيْ الضحك أو الابتسام أثناء تطبيق هذه الوصفة.
- بعد ذلك، اغسلي بشرتك بالماء البارد للحصول على بشرة نظيفة تمامًا.
- كرري استخدام هذه الوصفة مرتين فِيْ الأسبوع وفِيْ عشرة أيام فقط ستحصلين على بشرة ناعمة وجميلة خالية من التجاعيد والترهلات للجميع وستجعلك تستغني عن أي وصفة أخرى لا تعطي النتيجة المرجوة.