كريم الكولاجين من لبان الذكر لتفتيح البشرة واليدين ضعيه مرة واحدة يوميا فِيْ هذا المَوعِد وحضريه وصفتي السحرية

إليك عزيزي القارئ أفضل وصفات الكولاجين الطبيعية التي يمكنك استخدامها لحَلْ جميع مشاكل بشرتك. يمكنك استخدام اللبان، وهُو كولاجين طبيعي للبشرة، لشد الجلد وإزالة التجاعيد لأنه يجعل البشرة أكثر نضارة وتعمل على تفتيحها مثل نتيجة البوتوكس، لكن البوتوكس يقوم على استخدام المواد الطبيعية التي تساعدك فِيْ الحفاظ على بشرتك وحمايته مهما كان عمرك، والآن يمكنك صنع الكولاجين الطبيعي للبشرة فِيْ المنزل. وهِيْ أفضل من المنتجات الصناعية التي يتم شراؤها، حيث أن المواد الطبيعية لا تضر البشرة بل تحميها وتعالج مشاكلها على عكس المنتجات الصناعية.

كريم كولاجين للذكور

المكونات

ملعقة كبيرة نشا ذرة.

ملعقة من اللبان يا رجل.

ماء مغلي.

طريقة صنع اللبان الرجالي وكريم النشا

يجب نقع البخور الذكر فِيْ كوب من الماء المغلي وترك البخور طوال الليل فِيْ الماء حتى صباح اليوم التالي.

ثم أضيفِيْ ملعقة كبيرة من النشا إلى ماء اللثة وقلبي جيداً فِيْ البرد، ودعي المزيج إلى النار وقلبي جيداً حتى يكتسب الخليط قوام كريمي.

بعد الانتهاء من الخطوات المذكورة أعلاه، يمكنك الآن غسل وجهك جيدًا بالماء، ثم تجفِيْفه جيدًا ووضع قناع الكولاجين على وجهك.

يمكنك الانتظار لمدة ساعة لتتمكن من غسل وجهك بالماء الدافئ، ويمكنك تكرار هذه الوصفة مرتين فِيْ الأسبوع.

العلكة الذكورية وكريم الكولاجين بالعسل

من المعروف أن العسل من المكونات الطبيعية المفِيْدة جدًا للبشرة والشعر والجسم بشكل عام، حيث يعمل على ترطيب البشرة وجعلها دائمًا أكثر نقاءً وإشراقًا، كَمْا أنه يدخل فِيْ العديد من وصفات الكولاجين الطبيعي للبشرة. التي يمكن أن تفتيح البشرة وغيرها.

المكونات

كأس من الماء

كوب ماء ورد.

3 ملاعق كبيرة من العلكة.

طريقة تحضير الكولاجين والعلكة الذكورية وماء الورد