كريم النشا الكوري الجبار فِيْ تفتيح وتبييض البشرة وإزالة الأسمرار والبقع والتصبغات بدون عودة

تعد البشرة الفاتحة من أكثر أنواع البشرة جاذبية لكثير من الفتيات وتجعلها تبدو جميلة ورائعة والسبب فِيْ ذلك هُو التعرض لأشعة الشمس أو نتيجة عوامل وراثية والعديد من المشاكل الأخرى وأسباب أخرى.وصفة كريم النشا هِيْ من الكريمات السحرية التي تبيض الوجه بطريقة سحرية وفعالة. كريم النشا هُو أحد الكريمات الكورية التي تبيض الوجه فِيْ أيام قليلة. هذا الكريم طبيعي مائة بالمائة ويعمل على تنعيم وترطيب البشرة وتجميلها. ورائع ويعمل على التخلص من مشاكل البشرة بشكل دائم كأنه يعمل على إزالة البقع الداكنة أو حب الشباب والعديد من المشاكل الأخرى.
مكونات وصفة كريم النشا لتبييض الوجه الكوري
- ثلاث ملاعق كبيرة نشاء.
- ملعقة ونصف من الفازلين الطبي.
- ملعقتان كبيرتان من ماء الورد.
- ملعقة كبيرة عصير ليمون.
كيفِيْة صنع وصفة كريم النشا لتبييض الوجه الكوري
- يجب عليك أولاً غسل بشرتك بالماء الفاتر وغسلها جيدًا بالغسول حتى يصبح الجلد نظيفًا تمامًا.
- بعد أن تحصل على تلك البشرة النظيفة، قم بإعداد هذه الوصفة، والتي تتكون من تحضير طبق صغير ووضع ثلاث ملاعق كبيرة من النشا فِيْه مع إضافة ملعقة ونصف من الفازلين الطبي وتقليب النشا جيداً مع الفازلين.
- بعد تقليب هذه المكونات، أضيفِيْ ملعقتين كبيرتين من ماء الورد، وأضيفِيْ ملعقة كبيرة من عصير الليمون وقلبي هذه المكونات جيدًا حتى يصبح قوامها سميكًا وجيدًا.
- بعد ذلك وبعد تحضير هذه الوصفة، طبقيها على البشرة يومياً قبل النوم، وخلال خمسة عشر يوماً فقط ستحصلين على نتائج مذهلة وبشرة بيضاء حَلْيبية، لذلك ننصح أي فتاة تعاني من مشكلة الجلد. تان عليها باستخدام وصفة كريمة النشا الكورية لتحقيق نتيجة رائعة.