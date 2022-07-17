كريم النشا والخل المبهر دهنه منه تفتح البشرة وتزيل تجاعيد السنين مهما كان عمرك

كريم النشا والخل رائع فِيْ تبييض البشرة وازالة التجاعيد على مر السنين، فهُو يعمل على ازالة الدهُون المتراكَمْة داخل المسام المفتوحة التي تسبب البقع السوداء المزعجة التي تزيلها معظم النساء من الوجه، ويعمل هذا الكريم الرائع على تفتيح البشرة والمناطق الداكنة من الوجه. الجسم ويكافح العديد من المشاكل الجلدية المزعجة التي تصيب الجلد فهُو فِيْ مرحَلْة الشباب، وهُو قادر على إزالة تجاعيد الجلد مهما كان عمر المرأة، وهُو من الكريمات الآمنة تماما للبشرة ولا تسبب أي ضرر. ضرر بعيدًا، لأنه يحتوي على مكونات بسيطة توجد فِيْ كل منزل، وسوف نتعلم من خلالها موقع ثقافني الإخباريعني طريقة صنع كريمة النشا والخل المبهرة للقضاء على التجاعيد وتفتيح البشرة مهما كان عمرك.

مكونات لصنع النشا المبهر وكريم الخل

يتكون الكريم من بعض المكونات البسيطة التي سنتعرف عليها وهِيْ كالتالي –

ملعقة كبيرة من النشا.

نصف كوب خل.

ربع كوب ماء ورد.

ملعقة كبيرة زيت جوز الهند.

كَمْية ملعقة صغيرة من الفازلين الطبي.

كيف تستعد

فلنلتقي طريقة تحضير كريم النشا والخل لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد وهِيْ بكل سهُولة كالتالي –

نحضر وعاء ونضع فِيْه ماء الورد والخل والنشا ونقلبهم جيدا حتى يذوب النشا تماما. يُغلى القدر على نار هادئة ويُحرّك حتى يتكاثف المزيج. ارفعي القدر عن النار وأضيفِيْ زيت جوز الهند والفازلين وقلبي حتى تمتزج المكونات معًا وتصبح كريمية تمامًا. ضعي الكريم فِيْ وعاء نظيف وأغلقيه جيدًا، ثم ضعي الكريم فِيْ الثلاجة حتى يتماسك. ثم نستخدم الكريم مرة واحدة فِيْ اليوم قبل الذهاب إلى الفراش ونتركه حتى الصباح ثم نغسله بالماء البارد.

فوائد كريم النشا والخل للبشرة

يحتوي الكريم على عدة فوائد رائعة سنتعرف عليها وهِيْ كالتالي –