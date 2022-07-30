كريم النشا والقرنفل روعة فِيْ إزالة التجاعيد ويزيل سواد السنين

النشا وكريم القرنفل يعمل المعجزات، ويزيل تجاعيد الجلد، ويزيل تصبغ الجلد الناتج عن آثار البثور والشمس الحارقة، ويزيل الرؤوس السوداء وحب الشباب التي تشوه مظهر البشرة، ويمنح البشرة النعومة والترطيب، ويمنعها من الجفاف. خارج. ، ويعمل على تفتيح البشرة بطريقة رائعة وجميلة، ويعمل على محاربة التجاعيد وعلامات الشيخوخة والشيخوخة المبكرة بشكل دائم، وطريقة صنع الكريم فِيْ المنزل بسيطة ومكوناته سهلة، وهناك لا بيت بدونهم، وهُو رائع لتبييض البشرة وتوحيد لونها وإعادة لونها الطبيعي بشكل رائع وسنتعلم من خلالها موقع ثقافني الإخباري، عني كيفِيْة صنع كريم القرنفل السحري والنشا لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد فِيْ المنزل بخطوات سهلة.

المكونات لصنع القرنفل السحري وكريم النشا

يحتوي الكريم على بعض المكونات الطبيعية التي تحافظ على نضارة البشرة، وسنعرفها أدناه –

كوب مغلي من القرنفل. ملعقة كبيرة من النشا. ملعقة صغيرة زيت زيتون. كَمْية ملعقة صغيرة من زيت اللوز المر.

كيف تستعد

فلنلتقي طريقة تحضير كريم القرنفل السحري والنشا لتبييض البشرة ويزيل التجاعيد بشكل جميل بخطوات سهلة فِيْ المنزل وهِيْ كالتالي –

نحضر وعاء ونضع القرنفل المسلوق والنشا ونخلط جيدا.

ثم اترك القدر على نار هادئة وحركه برفق حتى يتكاثف فِيْ قوامه.

نرفع القدر عن النار ونتركه جانباً ليبرد.

ثم نضيف الزيوت الطبيعية ونقلب بلطف حتى نحصل على قوام كريمي.

نضع الكريم كل يوم قبل النوم حتى تبدو البشرة منتعشة وجميلة.

فوائد القرنفل السحري وكريم النشا للبشرة

يحتوي الكريم على بعض الفوائد الجمالية الرائعة التي سنتعرف عليها أدناه –