كريم النشا والليمون صاروخ التفتيح يجعل البشرة بيضاء ويحارب التجاعيد

النشا وكريم الليمون وهُو من أروع الكريمات الطبيعية التي ينصح الكثير من الأطباء باستخدامها، فهُو من الكريمات الرائعة التي تعمل على إغلاق المسام المفتوحة التي تتسبب فِيْ تراكَمْ الدهُون بداخلها مما يتسبب فِيْ ظهُور بثور سوداء على الوجه بشكل كبير. طريقة غير مرغوب فِيْها، وتعمل على شد التجاعيد المزعجة التي تظهر فِيْ مرحَلْة الشباب، وتقلل من ظهُور علامات الشيخوخة التي تزعج الكثير من النساء، وتمنح البشرة بياضاً لامعاً ويجعلها نضرة وجميلة طوال الوقت، وتتميز بقوة الليمون الخارقة التي تعمل على تفتيح البشرة وتوحيد لونها مما يزيد من جمال وحيوية البشرة، وسوف نتعرف عليها من خلال موقع ثقافني الإخباريعني طريقة عمل كريم نشا الليمون الرائع لتفتيح البشرة ومحاربة التجاعيد فِيْ أسرع وقت بخطوات بسيطة فِيْ المنزل.

مكونات لصنع تفتيح نشا الليمون وكريم الجرجير

يحتوي الكريم على مكونات بسيطة سنتعرف عليها وهِيْ كالتالي –

نصف كوب ماء.

كوب صغير من عصير الليمون المركز.

ملعقة صغيرة من النشا.

ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند.

ملعقة صغيرة من زيت اللوز.

كيف تستعد

فلنلتقي طريقة تحضير تفتيح نشا الليمون وكريم الجرجير بخطوات بسيطة وسهلة فِيْ المنزل وهِيْ كالتالي –

نحضر وعاء ونضع فِيْه الماء وعصير الليمون والنشا ونقلبهم. ثم نضع الوعاء على البخار ونحرك برفق حتى يتم الحصول على خليط كثيف. نترك المزيج جانباً حتى يبرد تماماً، ثم نضيف الزيوت ونقلب بلطف حتى تصبح كريمية. ثم نسكب الكريمة فِيْ وعاء صغير ونضعها فِيْ الثلاجة لمدة ساعة حتى تتصلب الكريمة. نستخدم الكريم كل ليلة على البشرة قبل الذهاب إلى الفراش ونتركه حتى الصباح ونغسل الوجه بالماء البارد.

فوائد كريم النشا والليمون للبشرة

للكريم العديد من الفوائد الرائعة التي سنقدمها لك و هِيْ كالتالي –