كريم النشا والموز يزيل الاسمرار ويشد التجاعيد ويبهر من حولك بجمالك

النشا وكريمة الموز وهُو من أروع الكريمات الطبيعية المفِيْدة لصحة البشرة حيث يعمل على تفتيح البشرة ونفخ البشرة وشد التجاعيد بشكل مبهر، ويمنح البشرة بياضاً لامعاً مثل بشرة الملكات، كَمْا أنه يحتوي على بعض المكونات الطبيعية التي تقوم بذلك. لا تسبب اضرارا ثانوية للجلد مما يزيد من جمال ونضارة البشرة. الجلد نقي ومشدود لطول العمر ويحمي البشرة من الشيخوخة المبكرة. موقع ثقافني الإخباريعني طريقة عمل النشا وكريمة الموز الرهِيْبة لتبييض البشرة وإزالة التجاعيد بشكل جميل.

مكونات لصنع قشطة رائعة من النشا والموز

يحتوي الكريم على بعض المكونات البسيطة التي سنتعرف عليها أدناه –

موزة متوسطة.

ملعقة صغيرة من النشا.

نصف كوب ماء.

ملعقة صغيرة حَلْيب بودرة.

ملعقة كبيرة من الفازلين الطبي.

كيف تستعد

سوف نقدم لكَمْ اليوم طريقة تحضير كريمة النشا والموز الرهِيْبة لتبييض البشرة وازالة التجاعيد بشكل جميل بخطوات سهلة فِيْ المنزل وهِيْ كالتالي –

أحضر وعاءًا وضع فِيْه موزة وماء، ثم ضع الوعاء على نار خفِيْفة حتى يتخثر الموز جيدًا. نرفع القدر عن النار ونتركه يبرد. ثم نأخذ الخلاط الكهربائي ونضع خليط الموز والنشا والحَلْيب البودرة ونخفق جيداً حتى يكتسب الخليط قواماً كثيفاً. نحضر علبة متوسطة ونضع الخليط فِيْها ثم نضيف الفازلين ونقلب بلطف حتى يصبح الخليط قشديًا تمامًا. نحتفظ بالكريم فِيْ الثلاجة ونستخدمه كل يوم على البشرة قبل الذهاب إلى الفراش للحفاظ على نضارة وحيوية البشرة. يفضل استخدام الكريم على الوجه مرة فِيْ اليوم حتى نحصل على بشرة بيضاء جميلة طوال الوقت.

فوائد كريم النشا والموز للبشرة

للكريم العديد من الفوائد الرائعة التي لا تعد ولا تحصى وسنعرف عنها فِيْما يلي –