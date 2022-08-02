كريم النشا وماء الورد الرهِيْب لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد

يعتبر كريم النشا وماء الورد، من أفضل الكريمات الطبيعية التي تساعد على تفتيح البشرة بمقدار 10 درجات، كَمْا تحافظ على درجة الحموضة المناسبة لبشرتك بشكل منتظم، مناسب للأشخاص ذوي البشرة الحساسة، هذا الكريم يخفف من تهِيْج البشرة، لاحتوائه على خصائص مضادة للفطريات ومضادة للبكتيريا، وماء الورد يدخل فِيْ العديد من أقنعة الوجه والوصفات الطبيعية لعلاج حب الشباب، ويساعد على منع انسداد المسام وبالتالي يخفف من الرؤوس السوداء والرؤوس البيضاء، ويحتوي على خصائص مضادة للفطريات والبكتيريا، مما يجعله مكونًا فعالًا ضد الالتهابات، وهناك عدة عوامل تساعد على الإسراع عملية الشيخوخة وظهُور التجاعيد فهذا الخليط سيجعل بشرتك تبدو صافِيْة وبيضاء وخالية تماما من اي عيوب او مشاكل لذلك سنعرف من خلالها موقعنا الإخباري، لدي طريقة للعمل كريم النشا وماء الورد فِيْ المنزل خطوة بخطوة.

مكونات لصنع كريمة النشا وماء الورد

دعنا نتعرف على بعضنا البعض من خلال هذه المقالة. تعمل المكونات الموجودة فِيْ هذا الكريم الرهِيْب على تفتيح البشرة. وهم على النحو التالي-

ملعقة كبيرة نشاء.

4 ملاعق كبيرة من ماء الورد.

2 كوب ماء

ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند.

كيف تستعد

هنا سوف نلتقي بك خطوات تحضير كريم تفتيح البشرة من النشا وماء الورد وهِيْ كالاتي-

أولاً نحضر وعاء ونضع فِيْه النشا والماء وماء الورد ونقلب جيداً حتى تصبح المكونات متجانسة. ثم نرفعها إلى درجة حرارة متوسطة ونستمر فِيْ التقليب حتى يتماسك الخليط مثل الكريمة. بعد ذلك نرفعها عن النار ونضيف إليها زيت جوز الهند، ثم نسكب المزيج فِيْ وعاء فارغ ونظيف ونضعه فِيْ مكان بارد. ثم نضع كل ليلة على الوجه واليدين والرقبة، ثم نغسل الوجه بالماء البارد ونجففه.

فوائد النشا وماء الورد للبشرة

تعرف من هنا على بعض فوائد النشا وماء الورد للوجه، وهِيْ الآتي –

يمتص الدهُون الزائدة فِيْ الجلد ويفِيْد الأشخاص ذوي البشرة الدهنية.

كَمْا أنه يساعد فِيْ التخلص من حروق الشمس وتهِيْج الجلد.

يساعد فِيْ علاج الطفح الجلدي وحكة الجلد.

يحتوي على كَمْية من البروتين الذي يساعد على تحفِيْز الكولاجين فِيْ الجلد.

يشد البشرة ويفِيْضها لاحتوائه على فِيْتامين أ.

يساعد على تقشير الخلايا الميتة والشوائب من أجل صفاء الوجه.

الكركَمْ وماء الورد لتبييض البشرة

من هنا سنتعرف على خطوات تحضير هذه الوصفة الرائعة وهِيْ كالتالي

أولاً، فِيْ وعاء، اخلطي ملعقة كبيرة من مسحوق الكركَمْ مع ملعقة كبيرة من الزبادي. ثم تضاف قطرات من ماء الورد وتخلط المكونات جيدًا حتى تصبح متجانسة تمامًا. ثم ضعيها فِيْ الثلاجة لمدة 5 دقائق، ثم أخرجيها وافركي بها وجهك بها لمدة 30 دقيقة، ثم اغسليها بالماء البارد.

كيفِيْة صنع قناع البرتقال وماء الورد لتطهِيْر البشرة

وسنقدم لكَمْ خطوات تحضير هذا القناع الرهِيْب للتطهِيْر العميق للبشرة وهِيْ كالتالي –

نحضر طبق متوسط ​​، نضع ملعقة كبيرة من عصير قشر البرتقال وملعقة طحين وملعقة كبيرة من ماء الورد ونخلطهم جيداً.

بعد ذلك ننشر الخليط على الوجه النظيف ونتركه لمدة نصف ساعة حتى يجف تماما، ثم نفركه باليد فِيْ حركات دائرية.

بعد ذلك اغسليها بالماء البارد وجففِيْها تماما، كرري الوصفة مرتين أسبوعيا للحصول على أفضل النتائج.

طريقة عمل ماسك النشا وماء الورد لشد الجلد وازالة التجاعيد

تعرفِيْ من خلال الأسطر التالية على خطوات صنع هذا القناع الممتاز فِيْ شد البشرة وهِيْ كالتالي –

نحضر طبق متوسط ​​، نضع ملعقة كبيرة من النشا وملعقة كبيرة من ماء الورد ونخلطهم جيدًا حتى تصبح المكونات متجانسة. ثم أضيفِيْ ملعقة كبيرة من عصير الليمون ونصف ملعقة كبيرة من العسل واخلطي جميع المكونات حتى تصبح متجانسة ويصبح قوامها كريميًا. نقوم بتطبيق هذا القناع على جميع مناطق الوجه، ونتركه لمدة نصف ساعة حتى يجف تمامًا، ثم نغسل الوجه بالماء البارد حتى يتم إزالة كل آثار الخليط.

كريم الجليسوليد والنشا للبشرة الفاتحة والبيضاء

من هنا سنتعرف على خطوات عمل هذه الوصفة للبشرة البيضاء النقية كالتالي –