كريم النشا وماء الورد لتبييض البشرة ونتائج ستصدمكَمْ فوري2022

أين هِيْ كريم النشا وماء الورد يعتبر من أهم الكريمات التي تعمل على الفور على تبييض البشرة فِيْ أقصر وقت ممكن، حيث أنها تتكون من مكون رائع جدا لتطهِيْر وتفتيح البشرة بسهُولة من أول استخدام للخليط الرديء الذي يعمل على تفتيح البشرة وتفتيحها. يبيض البشرة بشكل ملحوظ دون استخدام كريمات البشرة الضارة، ويمكن أن يستخدم الخليط أيضًا فِيْ تبييض الجسم، كل لأنه لا يحتوي على مكونات طبيعية فعالة جدًا فِيْ تبييض البشرة والجسم، والآن سنعرف من خلال موقع ثقافني ومقالنا عن طريقة العمل هذه. كريم النشا وماء الورد لتبييض البشرة الفوري والتبييض الرائع 2022

مكونات لصنع كريم النشا وماء الورد لتفتيح البشرة وتبييضها على الفور، مع الاستخدام الفوري

سوف نتعرف على بعض المكونات التي سنستخدمها لصنع مزيج البرق الرهِيْب بطريقة مبهرة للغاية ونتائج رائعة وهِيْ كالتالي –

ملعقة كبيرة من النشا

ملعقة ونصف من الزبادي.

ملعقتان كبيرتان من زيت السمسم.

ملعقة كبيرة ماء ورد

ملعقة كبيرة زيت سمسم.

الماء حسب المزيج.

كيف تستعد

سوف نقدم لكَمْ الآن أسهل طريقة لتحضير المزيج الرهِيْب فِيْ المنزل والحصول على أفضل نتائج الإضاءة والحمد لله على النحو التالي –

خذها إلى وعاء عميق، ثم أضف الزبادي والنشا واخلط المكونات جيدًا حتى تصبح متجانسة. ثم أضيفِيْ زيت الورد وزيت السمسم واستمري فِيْ التقليب حتى تمتزج المكونات جيدًا. ثم يضاف ماء الورد وماء الصنبور تدريجياً ويخلط جميع المكونات جيداً حتى يصبح خليط كريمي متجانس.

كيف تستعمل

نتعلم اليوم طريقة سهلة للغاية لاستخدام الخليط على البشرة وكيفِيْة الحصول على بشرة متألقة للغاية بدون إرهاق وهِيْ كالتالي –