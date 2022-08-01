كريم بانثينول الجبار أقوي كيراتين لفرد الشعر الخشن والمجعد وجعله ناعم زي الحرير

كريم بانثينول لتنعيم الشعر وتنعيمه وإطالة الشعر من أهم الأمور بالنسبة للمرأة التي تسعى دائمًا للحصول على شعر ناعم وقوي وسميك، لذلك فِيْ هذه المقالة سوف نقدم وصفًا لكريم البانثينول لتنعيم وتقوية الشعر الخشن. شعر.

يدخل البانثينول فِيْ العديد من الوصفات التي تعمل على تنعيم الشعر وترطيبه وإعطائه القوة واللمعان، كَمْا يعمل على تكثيف بصيلات الشعر ومنع تساقطه، كَمْا يعمل على علاج التجعد وعدم تقصف الشعر والعمل على بناء الشعر. الأنسجة المسامية، وسنوضح لكَمْ فِيْ هذا المقال كيفِيْة عمل وصفة طبيعية لتنعيم وتقوية الشعر الخشن ومنع تساقط الشعر باستخدام كريم البانثينول.

نلاحظ أن هناك عددا كبيرا من النساء والفتيات يعانين من مشكلة الشعر الجاف والمتقصف نتيجة وجود التجاعيد فِيْ الشعر بشكل كبير، وهذه المشكلة هِيْ أيضا بداية مشكلة أكبر وهِيْ يتم تقديمه للشعر وهُو عبارة عن تقصف وقلة نمو الشعر، ويمكن للعديد من النساء البحث عن بعض الحَلْول التي عند اتباعها ستعمل على التخلص من الشعر الجاف تمامًا، ومن أهم هذه الحَلْول استخدام الكريم من البانثينول لفرد وتنعيم الشعر. شعر.

تحضير وصفة لتنعيم الشعر وتطويله بالبانثينول

المكونات

كريم البانثينول.

ملعقة كبيرة نشاء.

ملعقة كبيرة من الزبادي.

كبسولتان من فِيْتامين هـ.

تحضير وصفة البانثينول لتنعيم الشعر

نضيف البانثينول ونضيف كَمْية مناسبة منه إلى اللبن، ثم نضيف النشا ونفرغ كبسولات فِيْتامين هـ ونقلب الخليط حتى يتم الحصول على قوام كريمي ناعم.

انشر الشعر جيداً قبل البدء بالوصفة وضعي المزيج على جميع خيوط الشعر الجاف واتركيه لمدة ساعة.

اغسلي الشعر من الخليط بالماء وشامبو الشعر.

دهن الشعر بكَمْية مناسبة بعد الوصفة بالكريم.

هذه الوصفة ستعمل من أول استخدام لترطيب وتنعيم الشعر لاحتوائه على البانثينول الذي يغذي الشعر مما يعمل على تنعيمه وإطالة الشعر، والمرطب الذي يعطي كثافة الشعر ونعومته ومظهره الجميل، وفِيْتامين E الذي يحتوي على الشعر- تعمل الفِيْتامينات المقوية على علاج الشعر الهش والخشن وإضفاء النعومة واللمعان.

مزيج البانثينول لتنعيم الشعر

المكونات

كريم البانثينول.

ملعقة زيت زيتون.

تحضير وصفة البانثينول وزيت الزيتون لتنعيم الشعر

نخلط البانثينول بزيت الزيتون ونضعه على الشعر، ثم ندلك الشعر لمدة عشر دقائق ونتركه على الشعر لمدة نصف ساعة قبل الاستحمام، ثم نغسله بالماء.

كرر هذه الوصفة فِيْ كل استحمام.

هذا المزيج سهل وسريع التحضير ولكن تأثيره رائع وممتاز لشعر ناعم كالحرير وقوي لاحتوائه على البانثينول الذي يغذي الشعر والذي يحتوي على مواد تعمل على تنعيمه وإطالة أمده، وزيت الزيتون وهُو من أفضل زيوت تعمل على تنعيم وإطالة الشعر وتعمل على تغذية وإطالة الشعر ومنع تساقطه. .